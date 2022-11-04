Аудиодрама «Карибский кризис»: как 60 лет назад чуть не произошла ядерная катастрофа

В октябре 1962 года в мире едва не началась ядерная война. В центре противостояния СССР и США оказалась Куба, которая могла стать точкой невозврата для всех. При поддержке ИРИ была создана аудиодрама, посвященная тем событиям и рассказывающая о том, как удалось предотвратить надвигающуюся катастрофу

В представленных видеоматериалах содержатся исключительно слова, которые были сказаны в тот период. Они принадлежат ключевым фигурам того времени. Это братья Кеннеди, Никита Хрущев, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Эрнесто Че Гевара, Роберт Макнамара, Анастас Микоян и другие деятели. Об этом пишет mkset.ru. Так, 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в телеграмме заявил американскому президенту Джону Кеннеди, что СССР не намерен молча наблюдать за «пиратскими действиями» судов США в открытом море и примет «необходимые и адекватные» меры. В ответ глава Соединенных Штатов лишь выразил сожаление об ухудшении отношений между державами… 15 советских кораблей, двигавшихся к Кубе, изменили курс на противоположный. Танкеры же продолжали движение вперед. В тот же период в мире началась массовая скупка золота. Как правило, такое происходит накануне финансовых кризисов… В видео подробно описываются события, которые происходили в мире 60 лет назад.