Военный из Свердловской области освобожден из плена на Украине

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, освобожденный не выходил на связь с родственниками с 18 сентября. За помощью к омбудсмену обратился отец молодого человека. Сейчас военный уже находится в России и проходит реабилитацию в Подмосковье.