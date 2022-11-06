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Военный из Свердловской области освобожден из плена на Украине

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
Один из 107 военных, освобожденных из плена на Украине, оказался житель Свердловской области.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, освобожденный не выходил на связь с родственниками с 18 сентября. За помощью к омбудсмену обратился отец молодого человека. Сейчас военный уже находится в России и проходит реабилитацию в Подмосковье.

Всего в результате переговоров на Родину было возвращено 107 военнопленных, в число которых попал и свердловчанин, пишут «Европейско-азиатские новости».

Напомним, частичная мобилизация в Российской Федерации завершена. Всего было призвано более 300 тысяч человек, включая добровольцев.

Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек
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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Общество#Свердловская область#Военные#Спецоперация#Пленные#Освобожение#Солдат
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