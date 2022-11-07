Страховой Дом ВСК: Увеличилось число продаж ОСАГО через онлайн-каналы продаж

Продажи полисов ОСАГО через агентские каналы в июле - сентябре 2022 года выросли в 1,3 раза в сравнении с периодом с апреля по июнь. Пик продаж автогражданки в салонах пришелся на февраль – 13%. Продажи через дилеров выросли в 1,2 раза.