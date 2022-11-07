Страховой Дом ВСК: Увеличилось число продаж ОСАГО через онлайн-каналы продаж

В лидерах, кроме онлайн-формата, агентские продажи – 48% и маркетплейсы – 11%. Еще 9% клиентов покупают ОСАГО в офисах и 6% – у автодилеров, пишет newsnn.ru.
Именно маркетплейсы показали в III квартале текущего года лучшую динамику продаж. Пик пришелся на октябрь – 23 процента. В целом в III квартале в 3,6 раза в сравнении с II кварталом выросли продажи автогражданки через онлайн-агрегаторы.
Продажи полисов ОСАГО через агентские каналы в июле - сентябре 2022 года выросли в 1,3 раза в сравнении с периодом с апреля по июнь. Пик продаж автогражданки в салонах пришелся на февраль – 13%. Продажи через дилеров выросли в 1,2 раза.
Специалисты отмечают, что покупка полиса ОСАГО на маркетплейсах имеет несколько преимуществ. Во-первых, это возможность приобрести оптимальную программу по сниженной цене. Кроме этого, маркетплейсы дают возможность ознакомиться с отзывами тех, кто приобрел данный полис раньше.
Высокий уровень продаж полисов ВСК через агрегаторы говорит о том, что автовладельцы оценили преимущества страховых продуктов компании.