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Страховой Дом ВСК: Увеличилось число продаж ОСАГО через онлайн-каналы продаж

Сегодня, 12:22
Аналитики ВСК отметили растущий интерес россиян к приобретению полисов автогражданки через интернет. В 2022 году примерно треть продаж Страхового Дома ВСК провели в онлайн-режиме. Рост, по словам специалистов, составил 19%.

В лидерах, кроме онлайн-формата, агентские продажи – 48% и маркетплейсы – 11%. Еще 9% клиентов покупают ОСАГО в офисах и 6% – у автодилеров, пишет newsnn.ru.

Именно маркетплейсы показали в III квартале текущего года лучшую динамику продаж. Пик пришелся на октябрь – 23 процента. В целом в III квартале в 3,6 раза в сравнении с II кварталом выросли продажи автогражданки через онлайн-агрегаторы.

Продажи полисов ОСАГО через агентские каналы в июле - сентябре 2022 года выросли в 1,3 раза в сравнении с периодом с апреля по июнь. Пик продаж автогражданки в салонах пришелся на февраль – 13%.  Продажи через дилеров выросли в 1,2 раза.

Специалисты отмечают, что покупка полиса ОСАГО на маркетплейсах имеет несколько преимуществ. Во-первых, это возможность приобрести оптимальную программу по сниженной цене. Кроме этого, маркетплейсы дают возможность ознакомиться с отзывами тех, кто приобрел данный полис раньше. 

Высокий уровень продаж полисов ВСК через агрегаторы говорит о том, что автовладельцы оценили преимущества страховых продуктов компании.

#Светлана Павлова
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