Бизнесу предлагают консультации Модульбанка по оформлению IT-компаний в реестр

Государственная программа поддержки IT-отрасли обеспечивает льготы для бизнеса и его сотрудников. Среди возможных преференций — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховые взносы (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, отказ от плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок оформления на работу сотрудников с иностранным гражданством и отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников, пишет newsnn.ru.
Право на статус IT-компании может запросить только юрлицо. Чтобы быть включенным в реестр, важно соответствовать установленному набору критериев, а приобретенный статус придется регулярно подтверждать. Модульбанк помогает быстро оформить статус IT-компании и в будущем гарантирует сопровождение процедуры переаккредитации. Клиентам предоставят одну бесплатную консультацию или полное сопровождение.
Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиентам банка называют критерии, которым их компания должна соответствовать. В данном случае важными могут оказаться самые разные нюансы: дата регистрации компании, наличие у нее собственного программного обеспечения. Клиентам предоставляют информацию о том, что нужно для прохождения аккредитации и какие условия придется соблюдать для сохранения статуса при проверке в дальнейшем. Услуга весьма популярна, ведь аккредитация гарантирует возможность получить значительные налоговые льготы, а также возможность для сотрудников и директора рассчитывать на отсрочку от мобилизации.