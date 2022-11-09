Бизнесу предлагают консультации Модульбанка по оформлению IT-компаний в реестр

Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиентам банка называют критерии, которым их компания должна соответствовать. В данном случае важными могут оказаться самые разные нюансы: дата регистрации компании, наличие у нее собственного программного обеспечения. Клиентам предоставляют информацию о том, что нужно для прохождения аккредитации и какие условия придется соблюдать для сохранения статуса при проверке в дальнейшем. Услуга весьма популярна, ведь аккредитация гарантирует возможность получить значительные налоговые льготы, а также возможность для сотрудников и директора рассчитывать на отсрочку от мобилизации.