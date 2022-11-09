Кириенко: Лекторы общества „Знание” трудятся в центрах обучения и боевого слаживания

Согласно заявлению Кириенко, лекторы общества "Знание" прибыли на освобожденные территории Донбасса, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в марте. Спикер поблагодарил специалистов общества "Знание" не только за профессионализм, но и за мужество и самоотверженность. Кириенко подчеркнул, что уже восемь месяцев лекторы общества "Знание" ведут работу в Донбассе при участии Минобороны РФ почти в каждом центре обучения и боевого слаживания, где сейчас проходят подготовку ребята, выполняющие гражданский долг по защите России.