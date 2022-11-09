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Кириенко: Лекторы общества „Знание” трудятся в центрах обучения и боевого слаживания

Сегодня, 15:43
Фото: duma.gov.ru
Первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко, выступая на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание", сообщил, что лекторы общества "Знание" после начала военной спецоперации постоянно ведут свою деятельность в Донбассе.

Как сообщает newizv.ru, лекторы организовали работу при участии Министерства обороны России в большинстве центров боевого слаживания и установления боеготовности.

Согласно заявлению Кириенко, лекторы общества "Знание" прибыли на освобожденные территории Донбасса, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в марте. Спикер поблагодарил специалистов общества "Знание" не только за профессионализм, но и за мужество и самоотверженность. Кириенко подчеркнул, что уже восемь месяцев лекторы общества "Знание" ведут работу в Донбассе при участии Минобороны РФ почти в каждом центре  обучения и боевого слаживания, где сейчас проходят подготовку ребята, выполняющие гражданский долг по защите России.

На прошедшей ранее пресс-конференции гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что в текущей обстановке необходимо стать для современной молодежи наставниками и уметь разговаривать с ней, чтобы молодое поколение знало, кто такие настоящие герои страны и как они ими стали.

#Ольга Земскова
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