Кириенко: Лекторы общества „Знание” трудятся в центрах обучения и боевого слаживания

Как сообщает newizv.ru, лекторы организовали работу при участии Министерства обороны России в большинстве центров боевого слаживания и установления боеготовности.
Согласно заявлению Кириенко, лекторы общества "Знание" прибыли на освобожденные территории Донбасса, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в марте. Спикер поблагодарил специалистов общества "Знание" не только за профессионализм, но и за мужество и самоотверженность. Кириенко подчеркнул, что уже восемь месяцев лекторы общества "Знание" ведут работу в Донбассе при участии Минобороны РФ почти в каждом центре обучения и боевого слаживания, где сейчас проходят подготовку ребята, выполняющие гражданский долг по защите России.
На прошедшей ранее пресс-конференции гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль отметил, что в текущей обстановке необходимо стать для современной молодежи наставниками и уметь разговаривать с ней, чтобы молодое поколение знало, кто такие настоящие герои страны и как они ими стали.