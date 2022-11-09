Стало известно, как экстрасенсы вводят клиентов в заблуждение

Как рассказала в беседе с News.ru психолог Гузель Сафина, предсказания экстрасенсов могут сбываться благодаря их способности формулировать общие прогнозы, которые может примерить на себя любой человек. В частности, лжегадалки часто дают информацию о казенном доме, карьере – явлениях, так или иначе влияющих на жизнь каждого из нас.