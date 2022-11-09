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Стало известно, как экстрасенсы вводят клиентов в заблуждение

Вчера, 23:15
Секрет успеха лжегадалок раскрыт: они дают максимально общие прогнозы, которые так или иначе могут иметь отношение к жизни каждого.

Как рассказала в беседе с News.ru психолог Гузель Сафина, предсказания экстрасенсов могут сбываться благодаря их способности формулировать общие прогнозы, которые может примерить на себя любой человек. В частности, лжегадалки часто дают информацию о казенном доме, карьере – явлениях, так или иначе влияющих на жизнь каждого из нас.

Нередко предсказатели обещают клиентам то, что те хотят слышать, разбавляя повествование незначительными негативными деталями, не вызывающими отторжения. В результате люди не сразу понимают, что столкнулись с психологически грамотным обманом. В завершение беседы Сафина призвала осознать личную ответственность за собственный выбор – это позволит избежать встреч с шарлатанами.

#Ольга Земскова
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