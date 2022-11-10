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195 тысяч рублей начали получать мобилизованные жители Свердловской области

Сегодня, 16:02
Фото: 1MI

В Свердловской области начали перечислять мобилизованным обещанные 195 тысяч рублей

Некоторым мобилизованным жителям Свердловской области начали приходить обещанные выплаты в размере 195 тысяч рублей, однако не все военнообязанные увидели деньги.

Мужчинам должны перевести на банковские счета денежные средства за месяц службы в рядах вооруженных сил РФ с 10 по 20 число, однако в ноябре выплаты поступили раньше — уже 8 числа.

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Женщина, мужа которой призвали в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации 29 сентября, рассказала изданию Е1, что заработная плата военнослужащего по контракту пришла в полном объеме.

Такими же историями поделились и другие жительницы Свердловской области. Они сообщили о том, что деньги получили, притом без вычета НДФЛ.

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Другие матери, сестры, жены и бабушки подметили, что деньги поступили либо не все, либо вообще не были перечислены.

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Ранее Министерство обороны о том, какой минимальный размер выплат полагается мобилизованным жителям Свердловской области. Также в ведомстве отметили, что денежные суммы не будут облагаться подоходным налогом.

#Анна Варнакина#Экономика#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военные#Спецоперация#Мобилизация#Деньги#Выплаты
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