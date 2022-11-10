195 тысяч рублей начали получать мобилизованные жители Свердловской области

Мужчинам должны перевести на банковские счета денежные средства за месяц службы в рядах вооруженных сил РФ с 10 по 20 число, однако в ноябре выплаты поступили раньше — уже 8 числа.
Женщина, мужа которой призвали в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации 29 сентября, рассказала изданию Е1, что заработная плата военнослужащего по контракту пришла в полном объеме.
Такими же историями поделились и другие жительницы Свердловской области. Они сообщили о том, что деньги получили, притом без вычета НДФЛ.
Другие матери, сестры, жены и бабушки подметили, что деньги поступили либо не все, либо вообще не были перечислены.
Ранее Министерство обороны о том, какой минимальный размер выплат полагается мобилизованным жителям Свердловской области. Также в ведомстве отметили, что денежные суммы не будут облагаться подоходным налогом.