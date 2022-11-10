Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум о пилотировании цифровой ипотеки

“Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован”, – сообщил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. Он также выразил уверенность в том, что подписание соглашения с ДОМ.РФ позволит создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что в дальнейшем поможет IT-трансформации ипотечного рынка.