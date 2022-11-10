Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум о пилотировании цифровой ипотеки

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, пишет newsnn.ru. Договор по проекту цифровой ипотеки предполагает безопасный обмен данных об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. Сначала будет проработан набор сведений, которыми для взаимодействия необходимо обмениваться банкам и страховщикам.
“Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован”, – сообщил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. Он также выразил уверенность в том, что подписание соглашения с ДОМ.РФ позволит создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что в дальнейшем поможет IT-трансформации ипотечного рынка.
По результатам проекта будут выработаны спецификации, методические рекомендации для рыночных игроков и, если будет нужно, предложения по изменению действующего законодательства и нормативно-правовых актов отрасли.
Как заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, внедрение открытых API открывает большие возможности для трансформации всего финансового сектора. Совместной задачей ДОМ.РФ и Страхового Дома ВСК он назвал формирование бесшовного процесса, который в том числе станет возможным с появлением в РФ открытых данных.
Стороны в меморандуме также выразили взаимный интерес в совместной деятельности в отрасли недвижимости, строительства, финансов с целью развития новых цифровых технологий, ипотечного страхования, а также в сервисных продуктах, которые направлены на улучшение качества взаимодействия с населением.