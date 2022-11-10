TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум о пилотировании цифровой ипотеки

Сегодня, 15:25
Фото: piqsels.com
Страховой Дом ВСК иДОМ.РФ в рамках FINOPOLIS 2022 подписали меморандум, цель которого – совместное пилотирование цифровой ипотеки с применением открытых API.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, пишет newsnn.ru. Договор по проекту цифровой ипотеки предполагает безопасный обмен данных об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. Сначала будет проработан набор сведений, которыми для взаимодействия необходимо обмениваться банкам и страховщикам.

“Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован”, – сообщил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. Он также выразил уверенность в том, что подписание соглашения с ДОМ.РФ позволит создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что в дальнейшем поможет IT-трансформации ипотечного рынка.

По результатам проекта будут выработаны спецификации, методические рекомендации для рыночных игроков и, если будет нужно, предложения по изменению действующего законодательства и нормативно-правовых актов отрасли.

Как заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, внедрение открытых API открывает большие возможности для трансформации всего финансового сектора. Совместной задачей ДОМ.РФ и Страхового Дома ВСК он назвал формирование бесшовного процесса, который в том числе станет возможным с появлением в РФ открытых данных.

Стороны в меморандуме также выразили взаимный интерес в совместной деятельности в отрасли недвижимости, строительства, финансов с целью развития новых цифровых технологий, ипотечного страхования, а также в сервисных продуктах, которые направлены на улучшение качества взаимодействия с населением.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Вчера, 13:41
Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Вчера, 09:37
Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:14
Скончался известный журналист из Нижнего Тагила Рудольф Рабинович
Сегодня, 14:30
Стала известна дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:32