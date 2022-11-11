НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных

НКМЗ — не только градообразующее предприятие Краматорска, но и один из крупнейших заводов тяжелого машиностроения в мире. Заводчане неспроста говорят: «Нам под силу всё – от иголки до космических кораблей».
«Маяковскую» проложили первым щитом в СССР
В январе 1932 года в Москве началось строительство метрополитена. На тот момент Метрострой располагал следующей «техникой»: восемь лошадей, одна грузовая и две легковые машины. Все изменилось после того, как Совнарком СССР 25 мая 1932 года принял постановление: «Считать Метрострой важнейшей государственной стройкой с обеспечением ее лесоматериалами, металлом, цементом, средствами транспорта и т. п. как первоочередной важности ударной стройки всесоюзного значения». Строительство первой очереди метрополитена из 13 станций было завершено уже к 1 мая 1935 года. Грандиозная стройка дала мощный толчок к развитию различных отраслей промышленности Советского Союза. Так, до 1935 года тоннели для подвижного состава строились несколькими различными способами, и самым эффективным оказалась щитовая проходка. Однако в СССР в то время щиты не выпускались, всего один был закуплен в Англии. Когда иностранную землеройную машину доставили в Москву, нарком тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе созвал техническое совещание и задал единственный вопрос – возможно ли производство подобных проходческих щитов в Советском Союзе? После детального изучения инженеры дали утвердительный ответ. Серийное производство щитов было налажено на заводах «Электросила» в Ленинграде и на НКМЗ в Краматорске.
Перед коллективом НКМЗ была поставлена задача изготовить щиты диаметром 10 метров для проходки тоннелей глубокого заложения. Конструкторскому бюро завода удалось создать щиты, превосходящие во всех отношениях аналогичные зарубежные образцы. Коллектив механического цеха №1 уже к 1 мая 1936 года закончил изготовление первого советского проходческого щита, которым была проложена станция «Маяковская». Всего на НКМЗ было выпущено шесть проходческих щитов. Примечательно, что на первый комплект сложного проходческого комплекса было затрачено 12000 нормо-часов, а на последний уже почти в четыре раза меньше - 3600. Новокраматорцы закончили все щиты одновременно с коллективом ленинградского завода «Электросила», хотя и приступили к работе позже
Любопытно, что во время Великой Отечественной войны станция «Маяковская», с которой начали работу новокраматорские щиты, стала своеобразным символом сопротивления советского народа. Именно здесь 6 ноября 1941 года состоялось торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции, на котором снова были произнесены слова «Наше дело правое», а во время налетов вражеской авиации станция служила бомбоубежищем для тысяч москвичей.
Сцена, выдерживающая кавалерию и танки
14 сентября 1940 года в Москве спектаклем «Полководец Суворов» открылось монументальное здание Центрального театра Красной Армии (ныне Центральный академический театр Российской армии). «Сердцем» ЦТКА является уникальная сцена, шириной 40 метров и глубиной 62 метра. «По площади она значительно превосходит зрительный зал. На ней можно развернуть массовое действие с участием более тысячи человек. На такой сцене может «действовать» батальон пехоты, кавалерия, танки. В театре имеется специальный танковый въезд, по которому эти грозные боевые машины будут попадать на сцену», - такое описание сцены нового театра давалось в одном из номеров журнала «Техника молодёжи» в 1940 году. Однако уникальность этой самой большой в Европе сцены, конечно, заключается не только в размерах. Она была снабжена сложными поворотными и подъемными механизмами, которые могли изменять гладкий пол сцены, давая возможность создавать любой рельеф. Эти сложные механизмы подъема и поворота главной сцены ЦТКА как раз и были изготовлены на НКМЗ и к слову, до наших дней работают практически без ремонта!
Впоследствии изготовление вращающихся сцен и их составляющих стало «фишкой» НКМЗ. В послужном списке предприятия вращающаяся сцена для Московского академического Малого театра, Кремлевского дворца съездов, Ленинградского дворца «Юбилейный» и концертного зала в Ереване.
10 тысяч тонн металлоконструкций для Крымского моста
Нет, к Крымскому мосту, недавно построенному через Керченский пролив, НКМЗ никакого отношения не имеет. Хотя мог бы, не окажись Краматорск в 2014 году на той территории Донецкой области, которую контролирует Украина.
Речь пойдет о легком, ажурном висячем Крымском мосте через Москву-реку. Построенный в 1938 году он давно стал одной из визитных карточек российской столицы.
В 1937 году НКМЗ получил правительственное задание - изготовить стальные элементы будущего Крымского моста. Заказ был срочным и объемным: заводчанам предстояло изготовить 10475 тонн металлоконструкций. Основная нагрузка легла на цех металлоконструкций (ЦМК), но поскольку ранее предприятие не производило такую продукцию, то приходилось сталкиваться с непредвиденными сложностями, в преодолении которых участвовал весь завод.
Так, выяснилось, что в легированных поковках подвесок после термических операций образуются трещины. Причем выявлялся этот брак уже во время механической обработки деталей. Как только не бились над этой проблемой технологи-металлурги НКМЗ, меняя техпроцесс – результат был тот же - 50% подвесок были с трещинами. Выход из сложившейся ситуации нашел старейший кузнец завода, начальник смены П. В. Романенко. Он применил старинный русский метод закалки клинков – охлаждение поковок «на ветру», это когда кузнец отдавал только выкованный меч всаднику и он скакал с поднятыми клинком, пока тот не остывал. Романенко же отковав подвеску, возил ее до остывания на крюке мостового крана. Брак резко пошел на убыль и впоследствии составлял не более 2%.
В январе 1938 года в Москву на монтаж Крымского моста выехало около сотни человек – работников НКМЗ. Старшим прорабом монтажной площадки был назначен С. И. Сердюк – бывший слесарь, бригадир, а затем старший мастер ЦМК. С правого берега монтаж моста вели дончане, а с левого – москвичи. В конце апреля пришло время первых испытаний Крымского моста – по нему с одного берега на другой отправились груженные самосвалы. Не выдержал один из восемнадцати сегментов, соединяющих подвеску с главной балкой – он лопнул. Выручил академик Е. О. Патон. Под его руководством сварили лопнувший сегмент, а так же перила моста.
Крымский мост сдали в эксплуатацию 1 мая 1938 года. В этом немалая заслуга рабочих, инженеров и технологов Новокраматорского машиностроительного завода. Сегодня Крымский мост числится в списке охраняемых объектов культурного наследия российской столицы.
От первых спутников до «Бурана»
Когда вы видите старые кадры запуска космических ракет, знайте, что все космические старты Советского Союза пусковым оборудованием обеспечивал Новокраматорский гигант машиностроения.
Комплексы производства НКМЗ транспортировали ракету на пусковой стол и устанавливали ее в необходимое для старта вертикальное положение. Именно с помощью оборудования, созданного умом и руками краматорчан, запущены в космос первые искусственные спутники Земли, собаки Лайка, Белка и Стрелка. С гигантского «пускового стола» производства НКМЗ отправился в космос Юрий Гагарин. Новокраматорский машиностроительный завод принимал участие в создании первого советского лунохода. С помощью специальной наземной техники, изготовленной заводом, были проведены успешные пуски ракеты-носителя «Протон», доставившей станции «Салют» и «Мир» на околоземную орбиту. Для исследований дальнего космоса Луны, Марса, Венеры запущены космические аппараты «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», спутники телевидения, связи и другие аппараты. Оборудование НКМЗ сопровождало все пуски сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, прозванной «Царь-ракетой» за ее большие размеры (стартовый вес почти 2500 тонн, высота – 110 метров).
Машзавод участвовал и в программе по созданию советского «шаттла» - космического корабля многоразового использования «Буран». Для первого советского многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран» Новокраматорским машзаводом сконструировано и выпущено уникальнейшее оборудование. Кроме того, НКМЗ получил заказ и успешно справился с созданием керамических пластин, защищавших этот корабль-«челнок» от сверхвысоких температур. Напомним, что успешный запуск комплекса был осуществлен 15 ноября 1988 года с космодрома «Байконур». Полёт орбитального корабля «Буран» в космос и его автоматический спуск на Землю с использованием советского бортового компьютера и бортового программного обеспечения - вошёл в книгу рекордов Гиннеса.
Космические цифры
Пусковое оборудование НКМЗ обеспечило:
Оборонный щит Советского Союза
23 февраля 1951 года Министерство тяжелого машиностроения СССР выпустило приказ о создании на Новокраматорском машиностроительном заводе специального производства. Его назвали Главным специализированным конструкторско-технологическим бюро подъемно-транспортного и установочного оборудования. Для работы в Бюро подбирались самые высококвалифицированные и в то же время идейные кадры, которые могли «держать язык за зубами» – это был период начала холодной войны, а созданное Бюро занималось разработкой и созданием агрегатов для подъема и предпусковой установки баллистических ракет.
Известно, что уже в ноябре 1952 года выездная бригада новокраматорского Специального бюро осуществила первый запуск опытной ракеты на космодроме Капустин Яр в Астраханской области. Это был первый боевой запуск ракеты Р-1, ОКБ-1 Сергея Королёва.
27 августа 1957 года ТАСС сообщило об успешном запуске первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7, среди награжденных числилась и монтажно-пусковая бригада НКМЗ. «Без стартового комплекса, изготовленного на НКМЗ, пуск баллистической ракеты, поставившей крест на стратегической неуязвимости американского континента, был бы невозможным» - заявляют специалисты. Это было началом создания ракетно-ядерного щита Советского Союза и Краматорский машзавод играл в этом не последнюю роль.
В годы холодной войны строились шахтные пусковые комплексы и НКМЗ получил правительственное задание на производство установщиков для обеспечения опускания ракет в шахту и изготовление «крыш» -защитных устройств шахтных пусковых установок, способных выдержать ядерный взрыв на расстоянии 100-150 м от эпицентра. Сначала конструкторы и технологи спецпроизводства изготавливали продукцию по чертежам московских проектных организаций, но затем перешли на оригинальное проектирование сложнейших механизмов, насыщенных гидравликой, электроприводом и автоматикой.
Элиту НКМЗ, состоящую из конструкторов, технологов, рабочих-специалистов высочайшего класса, испытателей и наладчиков, поименно знали в Кремле и на всех военных объектах и полигонах Советского Союза.
Что еще выпускал НКМЗ для «оборонки»?
- Вышки Ф10, 40В6, 40В6М (высота 25 м), 40В6МД (высота 39 м), предназначенные для размещения антенного поста РНП (радиолокатор наведения и подсветки) комплекса зенитного ракетостроения - С-300, который называют шедевром зенитного ракетостроения.
- Заряжающие машины 5Т99 и 22Т6 для комплекса ПВО С-300.
- Аварийно-спасательные машины АСМ и ИМР на базе танка Т-72 для инженерных войск (всего было изготовлено более 2000 единиц). Машины применялись в том числе при ликвидации последствий землетрясения в Армении, в ходе боевых действиях в Афганистане, после аварии на Чернобыльской АЭС.
«Равного ему в Европе не будет»
С чего же начиналась история крупнейшего машиностроительного завода? Вообще-то изначально в Краматорске планировалось строительство не машзавода, а коксохимического, поскольку уже 30 лет как здесь работал Краматорский государственный металлургический и машиностроительный завода (КГММЗ). Однако к строительству химического завода местные жители отнеслись отрицательно, считали его нецелесообразным. Высказали свое мнение, что лучше строить новый машиностроительный завод. Тем более для этого все условия - опытные кадры старого машиностроительного завода и сам Краматорск удобно расположен – рядом вода и развитая сеть железных дорог.
В апреле 1929 года нарком рабоче-крестьянской инспекции Серго Орджоникидзе утвердил проект КЗТМ (НКМЗ тогда назывался Краматорский завод тяжелого машиностроения – КЗТМ), автором которого был инженер крупнейшего в Союзе треста Индустрой Леонид Харитонович Копп. Будущему заводу предстояло давать стране почти половину всего тяжелого металлургического оборудования, оснащать промышленность советской республики горнодобывающими и кузнечно-прессовыми машинами. «Нашей промышленности надо создать свое оборудование. На базе КГММЗ намечается постройка машиностроительного гиганта. Равного ему в Европе не будет», - таким видел предприятие Орджоникидзе. На строительство нового завода выделили 141 млн. руб.
8 октября 1929 года состоялась торжественная закладка завода. Первый камень в символический фундамент будущего машиностроительного гиганта заложили председатель конторы Краммашстрой, будущий первый директор завода Иван Кирилкин. По воспоминаниям дочери Кирилкина, он положил под камень свое серебряное обручальное кольцо, как бы навеки венчаясь с будущим НКМЗ.
Для грандиозной стройки в СССР была объявлена трудовая мобилизация - в Краматорск ехали из всего Союза - Харьковской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Черниговской, Смоленской, Липецкой и других областей. Три тысячи прибывших строителей негде было разместить – жили в брезентовых палатках, потом вместо них построили барачные поселки. Поначалу строительство велось практически вручную, только с 1931 года почти все виды работ механизировали: применялись экскаваторы, скреперы, траншеекопатели, камнедробилки, краскопульты для малярных работ и т.д.
Все три с половиной года, в течение которых велось строительство промышленного гиганта, были ежедневным трудовым подвигом всех причастных. Практически каждый день приходилось решать, казалось бы, невыполнимые задачи, так что многое даже на стадии возведения завода делалось впервые в СССР, а то и в мире. Например, впервые в Союзе инженер А. К. Путилин разработал и применил способ электрообогрева бетона (зимы, на которые приходилась стройка, выдались холодными – до 30 градусов мороза). С помощью этого способа бетон давал требуемую прочность через 90 часов. Ранее применялся обогрев тепляками – временными сооружениями, где поддерживается плюсовая температура. При этом бетон затвердевал 28 суток.
Только цифры
За 3,5 года на строительстве НКМЗ:
- поднято 2,3 млн. куб. м земли,
- уложено 275 тыс. куб. м бетона,
- выложено 50 млн. шт. стеновой кладки,
- смонтировано 23 тыс. т металлоконструкций,
- покрыто 390 га крыши,
- проложено 120 тыс. кв. м шоссе и тротуаров.
17 сентября 1934 года Краматорский машзавод имени Сталина был запущен официально. Приказом № 1240 по наркомату тяжелой промышленности, подписанном Серго Орджоникидзе, говорилось: «Считать первую очередь Краматорского машиностроительного завода в составе 13 производственных цехов и обслуживающих их объектов принятой и зачислить завод в список действующих предприятий наркомата тяжелой промышленности».
Торжественное открытие завода состоялось через 11 дней после приказа, солнечным днем 28 сентября. К 12 часам на площади перед заводом собрались десятки тысяч людей. В небе в честь открытия завода самолеты демонстрировали фигуры высшего пилотажа. На праздник прибыли гости со всего Союза: Урала, Москвы, Харькова и других городов. «Здесь, на Краматорском заводе сделано большое дело. <…> Первую очередь завода мы построили, вложили огромные средства, чтобы дать стране машины, оборудование в достаточном количестве и наивысшего качества», - обратился к собравшимся Орджоникидзе.
В год пуска НКМЗ его директор, Иван Кирилкин писал: «Партия и правительство предоставили мне возможность посетить большинство стран с развитым машиностроением. Пришлось побывать на заводах Форда, Сулливана, Гудмана – в Америке, Круппа, Демага, Борзига, Манна, Шкода и других – в Европе. Должен сказать без бахвальства: подобного Краматорскому заводу не встречал. По технической оснащенности, по масштабам производства Краматорский завод не имеет равного в мире. Вспоминается в связи с этим такой факт. Герр Грисман – главный директор Крупповских заводов – с неохотой поехал в СССР для консультации производства на Краммашзаводе. Он представлял себе новый завод небольшим предприятием из 4-5 небольших цехов. Когда же он своими глазами увидел потрясающую картину технического совершенства, он, возбужденный и взволнованный, сказал: «Если мне было бы сейчас 25-30 лет, я принял бы советское подданство и согласился бы работать на этом заводе рядовым инженером».
Любопытный факт
На пуск НКМЗ приехал выдающийся советский педагог и писатель, автор «Педагогической поэмы» Антон Макаренко. Он взял с собой своих воспитанников, многие из которых связали позже свою судьбу с этим заводом.
А вы знали?
Два крупнейших машиностроительных гиганта Европы – Уральский и Новокраматорский заводы называют братьями. Уралмаш, старший брат, введен в эксплуатацию годом раньше - 15 июля 1933 года. К дате пуска Новокраматорского младшего брата у уральцев скопился бесценный опыт освоения невиданных мощностей. 26 сентября 1934 года в газете «За индустриализацию» НКТМ СССР было опубликовано письмо коллектива Уральского завода им Орджоникидзе коллективу Краматорского завода им. Сталина. Оно так и называлось «Опыт Уральского машиностроительного – Краматорскому гиганту».
С заботой о заводчанах
За почти 90-летнию историю завода, на нем сменилось 18 директоров. В тяжелый, послевоенный период с 1949 по 1952 годы предприятием руководил Иван Трофимович Катеринич (1906-1962). Под его руководством НКМЗ осваивал производство продукции оборонного назначения, сложных деталей турбин, экскаваторов-драглайнов и сверхмощных экскаваторов-лопат. Его энергии хватало не только на управление гигантом машиностроения, но и на благоустройство Соцгорода – так называется поселок, выросший возле Новокраматорского машиностроительного завода. К слову, еще Серго Орджоникидзе закладывая завод, сказал знаменательную фразу: «Построим завод, а на окраине завода будет новый, социалистический город». Благодаря Катериничу в Соцгороде построены гостиница, универмаг, гастроном, библиотека с читальным залом, благоустрен парк. «При отце на заводе построили ТЭЦ – тогда это было редкостью, чтобы ТЭЦ создавалась прямо на промышленном предприятии. Поэтому в домах-новостройках Соцгорода было хорошее отопление, была горячая вода», - рассказывает Оксана Ивановна, дочь Иван Трофимович Катеринич. По ее словам, управление таким гигантом, как НКМЗ требовал невероятно много усилий, поэтому отец фактически жил на заводе. Как руководитель он всегда относился к рабочим и ИТР с необыкновенной теплотой и сердечностью. Стремлением улучшить быт заводчан и горожан заслужил глубокое уважение жителей Краматорска. Именем Катеринича названы улицы в Донецке, Горловке, Краматорске.
Спасали российские заказы
«Золотой век» НКМЗ закончился вместе с развалом Советского Союза. В девяностые годы после мощного удара по индустрии Донбасса на уникальном оборудовании, специалистами высочайшего класса выпускались не пусковые комплексы для ракет, а товары народного потребления – посуда, светильники, карнизы для штор. В то же время выжить заводу помогала Россия – размещая заказы на оборонную продукцию. Однако геополитическая переориентация Украины, происшедшая после «оранжевой революции» 2004 года, заморозила связи НКМЗ с российскими оборонщиками. Специальное бюро было расформировано в 2006 году, и 5000 человек его сотрудников - лучших инженеров, конструкторов, технологов и высококвалифицированных рабочих остались не у дел. В масштабах всего завода численность сотрудников сократилась с 30 тысяч в 1990 году до 17 тысяч в 2000-м году. По данным на 2021 год на НКМЗ трудились всего около 8 тысяч человек.
С началом вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году Краматорск вместе с машиностроительным гигантом оказались на территории Донецкой области, контролируемой Украиной. Тем не менее, несмотря на антироссийскую риторику преступного киевского режима, завод все эти годы выполнял заказы для России, а значит работникам предприятия было чем кормить свои семьи. Так, в последнем вышедшем номере заводской газеты «Вестник НКМЗ» от 28 января 2022 года в перечне продукции завода, отгруженной в декабре 2021 года, упоминаются поставки в РФ: «На Магнитогорский МК - телескопический гидроцилиндр (2,2 т); российские заказчики также получили: два валка (94 т), два корпуса с патрубками (47 т), два корпуса (4 т), запчасти (10 т) и барабан (7 т), три рабочих колеса (5 т), две втулки и две опоры (20 т)». Параллельно на НКМЗ все годы войны в Донбассе производилась продукция военного назначения, в том числе артиллерийские установки.
В июле текущего года появилась информация, что власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода вглубь страны. По некоторым данным на оборудовании завода организовано производство гаубицы «Богдана», разработанной под натовский калибр 155 мм… Именно таким калибром ВФУ наносят удары по городам и районам ДНР.
Через два года НКМЗ исполняется 90 лет, хочется верить, что к своему юбилею завод «причалит» к родной гавани, с которой начиналась его славная история.