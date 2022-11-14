Карпин назвал футболиста «Зенита» лучшим игроком РПЛ в 2022 году

По словам специалиста, это звание принадлежит полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, сообщает «Советский спорт».
«Почему Барриос? Потому что он в порядке», — сказал Карпин, чьи слова приводит журналист Сергей Егоров в соцсети.
Напомним, в прошлом сезоне РПЛ 29-летний колумбиец отыграл 27 матчей и отдал 1 голевой пас. Он помог клубу выиграть чемпионат России.
В новой кампании Барриос провел 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».
Ранее сообщалось, что им интересуются мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».