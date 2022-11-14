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Карпин назвал футболиста «Зенита» лучшим игроком РПЛ в 2022 году

Сегодня, 18:07
Фото: pxhere.com
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ в 2022 году.

По словам специалиста, это звание принадлежит полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, сообщает «Советский спорт».

 

«Почему Барриос? Потому что он в порядке», — сказал Карпин, чьи слова приводит журналист Сергей Егоров в соцсети.

 

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ 29-летний колумбиец отыграл 27 матчей и отдал 1 голевой пас. Он помог клубу выиграть чемпионат России.

 

В новой кампании Барриос провел 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».

 

Ранее сообщалось, что им интересуются мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

#Спорт
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