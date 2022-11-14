Подозреваемый во взрыве в Стамбуле задержан

Человек, который предположительно оставил бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула, пишет ТАСС со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу. На данный момент проводится допрос.
В МВД отмечают, что следователи нашли улики, которые указывают на причастность действующих в Сирии курдских организаций. Они признаны Анкарой террористическими.
Ранее вице-президент республики Фуат Октай заявлял, что взрыв организовала женщина. Эндорган назвал произошедшее терроризмом. Он пообещал наказать виновных.