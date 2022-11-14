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Подозреваемый во взрыве в Стамбуле задержан

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
В Стамбуле задержан мужчина, подозреваемый в организации взрыва на улице Истикляль.

Человек, который предположительно оставил бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула, пишет ТАСС со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу. На данный момент проводится допрос.

В МВД отмечают, что следователи нашли улики, которые указывают на причастность действующих в Сирии курдских организаций. Они признаны Анкарой террористическими.

Ранее вице-президент республики Фуат Октай заявлял, что взрыв организовала женщина. Эндорган назвал произошедшее терроризмом. Он пообещал наказать виновных.

Подробности взрыва в Стамбуле рассказал блогер из Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Криминал#Взрыв#Подозреваемый#Задержание
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