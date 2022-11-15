Обнародована программа Первого Российского винодельческого форума

Ключевым событием программы станет сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”. В роли ее модератора выступит президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. В рамках программы поговорят о новых регионах виноделия, автохтонных сортах, контроле качества вина и подготовке кадров для отрасли, информирует newsnn.ru.
Борис Титов, который выступает в том числе и как собственник ПАО “Абрау-Дюрсо”, станет модератором другой важнейшей сессии на тему поддержки и регулирования сферы виноделия со стороны государств. На пленарном заседании “Виноделие России: новая орбита” поговорят о долгосрочной программе развития отрасли в условиях меняющихся экономики и геополитики.
Особенно значимым для инсайдеров индустрии станет саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России, проходящий в рамках форума. В числе тем саммита обозначено также обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон, или, иными словами, терруаров. Для формирования идентичности отечественного вина эту тему можно смело обозначить как одну из главных.
В целом деловую программу Первого Российского винодельческого форума можно назвать комплексной и разнообразной. Работу ее отдельных секций посвятят маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле – розничной и в сегменте HoReCa, а также проблемам возможности торговать вином в режиме online. Несколько заседаний пройдут на тему винного туризма.
Холдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.