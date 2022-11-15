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Обнародована программа Первого Российского винодельческого форума

Сегодня, 18:39
Фото: piqsels.com
В Москве с 24 по 25 ноября на территории Radisson Collection пройдет Первый Российский винодельческий форум. Присутствующие поговорят о различных аспектах виноделия, связанных с маркетингом, рекламой, медиа, винной торговлей – как розничной, так и в сегменте HoReCa.

Ключевым событием программы станет сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”. В роли ее модератора выступит президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. В рамках программы поговорят о новых регионах виноделия, автохтонных сортах, контроле качества вина и подготовке кадров для отрасли, информирует newsnn.ru

Борис Титов, который выступает в том числе и как собственник ПАО “Абрау-Дюрсо”, станет модератором другой важнейшей сессии на тему поддержки и регулирования сферы виноделия со стороны государств. На пленарном заседании “Виноделие России: новая орбита” поговорят о долгосрочной программе развития отрасли в условиях меняющихся экономики и геополитики. 

Особенно значимым для инсайдеров индустрии станет саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России, проходящий в рамках форума. В числе тем саммита обозначено также обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон, или, иными словами, терруаров. Для формирования идентичности отечественного вина эту тему можно смело обозначить как одну из главных.

В целом деловую программу Первого Российского винодельческого форума можно назвать комплексной и разнообразной. Работу ее отдельных секций посвятят маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле – розничной и в сегменте HoReCa, а также проблемам возможности торговать вином в режиме online. Несколько заседаний пройдут на тему винного туризма. 

Холдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.

 

#Ольга Земскова
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