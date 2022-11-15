Обнародована программа Первого Российского винодельческого форума

Борис Титов, который выступает в том числе и как собственник ПАО “Абрау-Дюрсо”, станет модератором другой важнейшей сессии на тему поддержки и регулирования сферы виноделия со стороны государств. На пленарном заседании “Виноделие России: новая орбита” поговорят о долгосрочной программе развития отрасли в условиях меняющихся экономики и геополитики.