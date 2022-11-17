Уроженца Донбасса и военного из «Пятнашки» похоронили в Рефтинском

Воспоминания о последней встрече с сыном, который отправился «домой» (на Донбасс) после объявления специальной военной операции ВС РФ, вызывают у матери тяжелые чувства: тело мужчины и других погибших привезли в Донецк в контейнере для морских перевозок. Там, среди других, просили найти её Александра.
Похороны Александра Папуна состоялись 9 ноября в посёлке Рефтинском.
Военный отстаивал независимость региона с 2014 года. Со слов матери, в тот же год он расторг контракт с ВСУ: Александр в рядах других служащих ВДВ отказался воевать на территории Славянска и вернулся в родную Волноваху в качестве гражданского.
Спустя время пара переехала в Москву, но оттуда снова вернулась в Донецк, ведь у молодых людей на Донбассе остались родственники. Уже через 2 дня после возвращения на родину Александр стал ополченцем: добровольно ушел на службу в бригаду «Пятнашка». В составе интернационалистов ныне погибший принимал участие во всех ключевых сражениях вплоть до февраля 2021 года.
В разгар военных действий у Папуна родился сын, которого назвали также, как отца. Однако семья просуществовала недолго, ведь Александра не было рядом с новорожденным и женой, хоть он и помогал им материально.
На одной из прижизненных встреч мать добровольца спросила, что он хочет получить в подарок. Александр ответил: «Теплый шарф». Элемент гардероба был с военнослужащим до конца жизни, а в конце пути оказался на руках мамы — Наталии Левицкой.
31 января Александр уволился с военной службы, переехал в Рефтинский, обзавелся девушкой и гражданской работой, однако после объявления СВО не смог остаться в стороне и опять отправился на фронт. Прощаться с матерью Папуна не стал.
Молодого человека мобилизовали после посещения военкомата и добровольно отправили в «Сомали» (батальон, существующий с 2014 года). 18 июля Александр вновь вступил в бои, на этот раз в должности командира отделения штурмовой группы, сообщила мать.
Последний звонок от Александра близким состоялся 24 октября. Спустя день стало известно о смерти уроженца Донбасса. Информацию матери подтвердили в тыловом штабе «Сомали». Наталию Левицкую позвали на опознание в Донецк.
1 ноября тело погибшего в цинковом саркофаге с окошком привезли в Свердловскую область.
Такой же красивый, только губка прикусана была, видно, синяк, потому что ему было больно, наверное, когда умирал, — рассказала изданию Е1 Наталия Левицкая.
Александр награжден орденом Мужества. Медаль получил ещё во времена службы в «Пятнашке».
В августе Саша-младший, сын погибшего десантника и его точная копия, переехал на Урал. Тут же он пошёл в школу — уверенный, что в России его не убьют. И началась мирная жизнь.