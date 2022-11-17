Уроженца Донбасса и военного из «Пятнашки» похоронили в Рефтинском

Спустя время пара переехала в Москву, но оттуда снова вернулась в Донецк, ведь у молодых людей на Донбассе остались родственники. Уже через 2 дня после возвращения на родину Александр стал ополченцем: добровольно ушел на службу в бригаду «Пятнашка». В составе интернационалистов ныне погибший принимал участие во всех ключевых сражениях вплоть до февраля 2021 года.