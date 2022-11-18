По иску полиции к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вынесено решение

С них взыскано 565 тысяч рублей. В такую сумму полиция оценила сверхурочную работу своих сотрудников, а также расходы на бензин. Представители органов правопорядка отмечали в суде, что на митинге работали свыше 1,5 тысячи полицейских. В том числе они прибыли из Нижнего Тагила.
Однако за компенсацией за работу сверх нормы обратились не все. По мнению адвоката Владислава Идамжапова, решение суда незаконно и его планируется обжаловать.
Напомним, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан 24 августа. Ему было предъявлено обвинение в дискредитации ВС РФ. За это преступление, согласно уголовному кодексу, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Суд запретил Ройзману посещать публичные мероприятия.