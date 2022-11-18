По иску полиции к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману вынесено решение

С них взыскано 565 тысяч рублей. В такую сумму полиция оценила сверхурочную работу своих сотрудников, а также расходы на бензин. Представители органов правопорядка отмечали в суде, что на митинге работали свыше 1,5 тысячи полицейских. В том числе они прибыли из Нижнего Тагила.