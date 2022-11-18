Полевая кухня, снаряды, окопы: сержант из Каменска-Уральского показал быт на СВО

Передвижения армии свердловчанин держит в секрете, чтобы не раскрывать позиции войск. В своих записях, которые Иван публикует по возможности, он показывает быт военных: обед на полевой кухне, рытье окопов и листовки, которые распространяет ВС РФ для украинских солдат.