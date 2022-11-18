Полевая кухня, снаряды, окопы: сержант из Каменска-Уральского показал быт на СВО

Брата убили двоюродного на спецоперации 28 августа. Я без замедлителей пришёл в военкомат сам и после вручили повестку, — рассказал военнослужащий в своем блоге.
Передвижения армии свердловчанин держит в секрете, чтобы не раскрывать позиции войск. В своих записях, которые Иван публикует по возможности, он показывает быт военных: обед на полевой кухне, рытье окопов и листовки, которые распространяет ВС РФ для украинских солдат.
В какой-то момент Птицын опубликовал фотографию прибитого гвоздями телефона, однако позже вновь вышел на связь.
На этом все. P. S. Ни видео, ни фото, — подписал снимок житель Каменска-Уральского.