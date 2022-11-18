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Полевая кухня, снаряды, окопы: сержант из Каменска-Уральского показал быт на СВО

Сегодня, 05:58
Фото: Иван Александрович "ВКонтакте"

Мобилизованный показал жизнь на передовой и передал привет Каменску-Уральскому

Сержант Иван Птицын с позывным «Батюшка» в своем блоге рассказал о жизни мобилизованного, показал будни на фронте и передал привет родному городу — Каменску-Уральскому. Мужчина отправился на СВО добровольцем.
Фото: Иван Александрович "ВКонтакте"
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Брата убили двоюродного на спецоперации 28 августа. Я без замедлителей пришёл в военкомат сам и после вручили повестку, — рассказал военнослужащий в своем блоге.

Передвижения армии свердловчанин держит в секрете, чтобы не раскрывать позиции войск. В своих записях, которые Иван публикует по возможности, он показывает быт военных: обед на полевой кухне, рытье окопов и листовки, которые распространяет ВС РФ для украинских солдат.

В какой-то момент Птицын опубликовал фотографию прибитого гвоздями телефона, однако позже вновь вышел на связь.

На этом все. P. S. Ни видео, ни фото, — подписал снимок житель Каменска-Уральского.
Фото: Иван Александрович "ВКонтакте"
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#Общество#Частичная мобилизация в России#Каменск-Уральский#Спецоперация#Военные#Блог#Фото#Видео в сети#Анна Варнакина
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