Шандалович: Семьям мобилизованных жителей Карелии направят 400 тысяч рублей

Парламентарии одобрили поправку в бюджет о выделении 400 тысяч рублей, сэкономленных Законодательным собранием Карелии в результате выхода из состава Парламентской конференции Балтийского моря, семьям мобилизованных жителей республики. Соответствующую инициативу выдвинули парламентарии Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев, Марина Гуменникова, Галина Гореликова и Ирина Кузичева. Об этом пишет karelinform.ru
“Еще раз убеждаюсь, что мы поступили правильно, когда приняли решение покинуть эту европейскую организацию, давно превратившуюся в площадку для русофобской риторики”, – подчеркнул председатель Закобрания Элиссан Шандалович. В сэкономленных на взносах деньгах за участие в Парламентской конференции сейчас нуждаются те, чьи отцы, мужья, сыновья, братья решают боевые задачи вдали от дома, добавил он.
На заседании предложили повысить доходную и расходную части бюджета на 2022 год на 723,5 млн рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. То есть в общей сложности объем доходов составил 74,9 млрд рублей, затрат – 81,9 млрд рублей. Дефицит не изменился и составляет 7 млрд рублей.
В ходе заседания парламентарии Карелии также приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. В соответствии с проектом регионального бюджета планируются доходы в сумме 76,2 млрд рублей, затраты – 80 млрд рублей, дефицит – 3,8 млрд рублей. Приоритетными являются оплата труда сотрудников бюджетной сферы, социальная поддержка, реализация национальных, а также новых инфраструктурных и инвестпроектов. Социальная сфера составляет 65% от всего бюджета.
В развитие отрасли здравоохранения предлагают вложить 13,8 млрд рублей, образовательной сферы – 17,1 млрд рублей, в соцзащиту населения – 12,9 млрд рублей, в развитие транспортной системы – 12,6 млрд рублей.
“В этом году мы продолжили правильную традицию обсуждения проекта бюджета не только на Комитете по бюджету и налогам, но и на каждом профильном комитете. Это помогает принимать выверенные решения, что особенно актуально сегодня с учетом сложной геополитической ситуации и сильнейшего санкционного давления. Несмотря на объективные сложности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость”, – сказал Элиссан Шандалович.
Как также подчеркнул парламентарий, вопросы по отдельным направлениям вместе с тем остаются, а потому в данный момент общей задачей совместно с республиканским правительством является продолжение работы над проектом бюджета. “Нам предстоит большая работа ко второму чтению”, – отметил он.