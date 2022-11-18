Шандалович: Семьям мобилизованных жителей Карелии направят 400 тысяч рублей

“В этом году мы продолжили правильную традицию обсуждения проекта бюджета не только на Комитете по бюджету и налогам, но и на каждом профильном комитете. Это помогает принимать выверенные решения, что особенно актуально сегодня с учетом сложной геополитической ситуации и сильнейшего санкционного давления. Несмотря на объективные сложности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость”, – сказал Элиссан Шандалович.