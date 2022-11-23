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Что происходит с рынком авто в России и возможен ли параллельный импорт при дефиците?

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Параллельный импорт машин в России практически отсутствует, а отечественное производство не подает надежд. Цены повысились настолько, что на них обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По требованию главы государства стоимость должна быть снижена, но задача не выполняется.

Специалисты утверждают: в стране наблюдается дефицит машин. При этом люди готовы к тратам, а на рынке высокий спрос. Однако правительство не принимает решений по восстановлению предложения, которые были бы результативны, сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автосоюза Антона Шапарина.

Состояние России сейчас — это состояние полного дефицита. До наступления кризиса в стране продавалось примерно 1,5 миллиона машин в год, а в лучшее время — в 2012-м — цифра доходила до более чем 3 миллионов. С каждым новым годом продаж было все меньше. При высоком спросе и низких продовольственных возможностях увеличивается цена за единицу авто. Получается эффект отложенного спроса: потребители хотят, а продавцы — не могут.

В этом году, если 550–600 тыс. автомобилей продадим, это будет уже великим достижением, — передает СМИ слова эксперта.
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Если раньше органы власти «ставили» на локальное производство и повышение конкуренции, а еще на налоговые льготы для автоконцернов и привлечение зарубежных инвесторов, то сейчас губернаторы, от которых ждали решений, просто спят вместо того, чтобы вовлекать в конкурентную борьбу китайских производителей.

Первый шаг эксперты ждут от Антона Алиханова — главы Калининградской области. Концерн «Автотор», располагающийся на территории региона, обещал восстановить выпуск авто в следующем году. Не меньшей решимости ожидают от главы Татарстана Рустама Минниханова («Соллерс») и губернатора Приморья Олега Кожемяко. В рейтинге должны были присутствовать и Александр Беглов (Санкт-Петербург), Владислав Шапша (Калуга) и Глеб Никитин (Нижний Новгород), однако действий от региональный властей не могут дождаться и сейчас.

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Если от субъектов действий не видно — надежда на государственные власти. Но что делают они? «Жонглируют субсидиями», передает редакция «Новых Известий». При этом в никуда тратятся миллиарды рублей. Такие затраты происходят из-за того, что государство субсидирует приобретение автомобиля российского производства (таковы обязательства) в размере 20% от его стоимости для всех граждан, и 25% — для приморцев. Если купить произведенный в России электрокар, сумма госпомощи возрастет до 35%, но не превысит итогового значения в 925 тысяч рублей.

Однако «благородные» цели реализовать не получается из-за высокой стоимости российского автопрома. Эксперты приходят к выводу, что государственные деньги идут не на помощь потребителям, а на поддержку ряда предпринимателей. Более того, Минпромторг руками Фонда развития промышленности собирается вложить еще множество средств в то, чтобы производить автокомпоненты внутри страны, а не ввозить их из-за рубежа. Критики сомневаются, что собранные на отечественных деталях машины будут пользоваться спросом (также, как и китайские авто), а за рубежом они попросту не нужны.

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Антон Шапарин добавляет, что параллельный импорт хоть и узаконен на федеральном уровне, однако в действительности не реализуется. Причина — в бюрократических сложностях: необходимо получить разрешение от автопроизводителя, но такие бумаги никто никому не дает. В итоге после узаконенного ввоза в стране добавилось менее 100 автомобилей, и те благодаря коррупционным схемам, позволяющим получить декларации в обход. Такое количество транспортных средств составляет лишь 4,4% от всех новых машин.

Затрат на параллельный импорт, подсчитанные вице-президентом автосоюза на примере популярного в России Volkswagen Tiguan, доказывают отсутствие выгоды у импортеров.

После того, как глава Приморья передал 7 пикапов Toyota на нужды армии в СВО, и без того сложные отношения ухудшились: теперь производитель машин сомневается в возможностях поставок в Россию даже использованных авто. До этого Toyota запретила продажу россиянам транспортных средств дилерами из Казахстана.

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Получается, что старания властей безуспешны. Покупатель все равно оказывается меж двух огней: он может купить либо авто без гарантии, либо официальный автомобиль, но по запредельным ценам, подытоживает издание «Новые Известия».

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#Анна Варнакина#Автомобиль#Легковой автомобиль#Продажа авто#Владимир Путин#Импорт#Параллельный импорт#Россия#Транспорт
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