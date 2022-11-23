Что происходит с рынком авто в России и возможен ли параллельный импорт при дефиците?

Специалисты утверждают: в стране наблюдается дефицит машин. При этом люди готовы к тратам, а на рынке высокий спрос. Однако правительство не принимает решений по восстановлению предложения, которые были бы результативны, сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автосоюза Антона Шапарина.
Состояние России сейчас — это состояние полного дефицита. До наступления кризиса в стране продавалось примерно 1,5 миллиона машин в год, а в лучшее время — в 2012-м — цифра доходила до более чем 3 миллионов. С каждым новым годом продаж было все меньше. При высоком спросе и низких продовольственных возможностях увеличивается цена за единицу авто. Получается эффект отложенного спроса: потребители хотят, а продавцы — не могут.
В этом году, если 550–600 тыс. автомобилей продадим, это будет уже великим достижением, — передает СМИ слова эксперта.
Если раньше органы власти «ставили» на локальное производство и повышение конкуренции, а еще на налоговые льготы для автоконцернов и привлечение зарубежных инвесторов, то сейчас губернаторы, от которых ждали решений, просто спят вместо того, чтобы вовлекать в конкурентную борьбу китайских производителей.
Первый шаг эксперты ждут от Антона Алиханова — главы Калининградской области. Концерн «Автотор», располагающийся на территории региона, обещал восстановить выпуск авто в следующем году. Не меньшей решимости ожидают от главы Татарстана Рустама Минниханова («Соллерс») и губернатора Приморья Олега Кожемяко. В рейтинге должны были присутствовать и Александр Беглов (Санкт-Петербург), Владислав Шапша (Калуга) и Глеб Никитин (Нижний Новгород), однако действий от региональный властей не могут дождаться и сейчас.
Если от субъектов действий не видно — надежда на государственные власти. Но что делают они? «Жонглируют субсидиями», передает редакция «Новых Известий». При этом в никуда тратятся миллиарды рублей. Такие затраты происходят из-за того, что государство субсидирует приобретение автомобиля российского производства (таковы обязательства) в размере 20% от его стоимости для всех граждан, и 25% — для приморцев. Если купить произведенный в России электрокар, сумма госпомощи возрастет до 35%, но не превысит итогового значения в 925 тысяч рублей.
Однако «благородные» цели реализовать не получается из-за высокой стоимости российского автопрома. Эксперты приходят к выводу, что государственные деньги идут не на помощь потребителям, а на поддержку ряда предпринимателей. Более того, Минпромторг руками Фонда развития промышленности собирается вложить еще множество средств в то, чтобы производить автокомпоненты внутри страны, а не ввозить их из-за рубежа. Критики сомневаются, что собранные на отечественных деталях машины будут пользоваться спросом (также, как и китайские авто), а за рубежом они попросту не нужны.
Антон Шапарин добавляет, что параллельный импорт хоть и узаконен на федеральном уровне, однако в действительности не реализуется. Причина — в бюрократических сложностях: необходимо получить разрешение от автопроизводителя, но такие бумаги никто никому не дает. В итоге после узаконенного ввоза в стране добавилось менее 100 автомобилей, и те благодаря коррупционным схемам, позволяющим получить декларации в обход. Такое количество транспортных средств составляет лишь 4,4% от всех новых машин.
Затрат на параллельный импорт, подсчитанные вице-президентом автосоюза на примере популярного в России Volkswagen Tiguan, доказывают отсутствие выгоды у импортеров.
После того, как глава Приморья передал 7 пикапов Toyota на нужды армии в СВО, и без того сложные отношения ухудшились: теперь производитель машин сомневается в возможностях поставок в Россию даже использованных авто. До этого Toyota запретила продажу россиянам транспортных средств дилерами из Казахстана.
Получается, что старания властей безуспешны. Покупатель все равно оказывается меж двух огней: он может купить либо авто без гарантии, либо официальный автомобиль, но по запредельным ценам, подытоживает издание «Новые Известия».