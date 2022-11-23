Что происходит с рынком авто в России и возможен ли параллельный импорт при дефиците?

Если от субъектов действий не видно — надежда на государственные власти. Но что делают они? «Жонглируют субсидиями», передает редакция «Новых Известий». При этом в никуда тратятся миллиарды рублей. Такие затраты происходят из-за того, что государство субсидирует приобретение автомобиля российского производства (таковы обязательства) в размере 20% от его стоимости для всех граждан, и 25% — для приморцев. Если купить произведенный в России электрокар, сумма госпомощи возрастет до 35%, но не превысит итогового значения в 925 тысяч рублей.