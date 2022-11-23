Катырин: Делегация из России изучила условия ведения бизнеса в Иране

Об итогах переговоров рассказал президент ТПП Сергей Катырин. Специалист сообщил, на чем делала упор делегация из РФ во время своего визита в Иран. Гости смогли договориться с иностранными коллегами о взаимном сотрудничестве.
Катырин сообщил, что в Иране в первую очередь делегаты ознакомились с условиями ведения бизнес-деятельности. Кроме того, они искали новых партнеров и изучали систему расчетов доставки различных грузов туда или обратно.
В Иране была возможность договориться сразу с несколькими организациями. Представители российской делегации разделились на три команды. Одна осталась в Тегеране. Вторая поехала в Решт. Речь идет о портовом городе, который подходит для тех, кому интересны логистика и ее условия. Еще одна группа россиян посетила город Исфахан. В целом в качестве партнеров отечественных фирм в Иране выступили не менее 600 компаний, подчеркнул президент ТПП.
Катырин перечислил направления бизнес-деятельности, которые стремятся развивать и расширять обе страны. Он также назвал то, что наиболее интересно российским предпринимателям.
В настоящее время структура экспорта в Иран в основном продовольственная. Другие страны поставляют сюда зерновые культуры, муку, масло и, кроме того, машинное оборудование. А Иран, в свою очередь, реализует овощи, фрукты и сухофрукты. В Минсельхозе Ирана предлагают поставлять в Россию рис и прочую продукцию.
В Иране объяснили, как надо загружать рефрижераторный флот, автомобильный и железнодорожный транспорт для обеспечения поставок как в Иран, так и в Россию.
Катырин дал высокую оценку потенциалу экономического сотрудничества России и Ирана. Здесь немало возможностей, которые в полной мере так и не используют. В прошлом году торговый оборот между государствами достиг четырех миллиардов долларов, а в первом полугодии настоящего года он составил уже 2,2 миллиарда долларов. Шансы выйти более чем в 4,5 миллиарда долларов довольно велики.
Существует огромный потенциал, однако необходимо решать проблемы с логистикой. С финансами вопрос решен на 80%. Уже имеется вариант расчета между Ираном и Россией в нацвалютах. Предстоит наладить логистику и железнодорожное сообщение, говорит глава ТПП.
В настоящее время уже можно вести разговоры о двузначных цифрах во взаимном товарообороте. Но это случится не за один год. Не исключено, что понадобится несколько лет. За это время оборот увеличится кратно, подытожил Сергей Катырин.