Катырин: Делегация из России изучила условия ведения бизнеса в Иране

В Иране была возможность договориться сразу с несколькими организациями. Представители российской делегации разделились на три команды. Одна осталась в Тегеране. Вторая поехала в Решт. Речь идет о портовом городе, который подходит для тех, кому интересны логистика и ее условия. Еще одна группа россиян посетила город Исфахан. В целом в качестве партнеров отечественных фирм в Иране выступили не менее 600 компаний, подчеркнул президент ТПП.