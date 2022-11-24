Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»

Татьяна Мерзлякова призывает не звонить военным на территорию специальной военной операции ВС РФ на Украине для того, чтобы не раскрывать позиции войск.
Если ребятам звонят там, где нельзя звонить, то это однозначно вызывает огонь на себя, — сообщила Татьяна Мерзлякова в эфире канала ОТВ.
Представитель народа просит друзей и близких военнослужащих отправлять вызовы тогда, когда мужчины смогут ответить. Мерзлякова напоминает, что военным нужно звонить на тот номер, сим-карта которого находится в кнопочном мобильном. Также она предлагает сообщать любую информацию, связанную с частичной мобилизацией, по телефону 8-800-101-91-11 для обеспечения безопасности военных.
Ранее омбудсмен в Свердловской области рассказала, что с начала работы горячей линии в приемную поступило более 12 тысяч обращений. Сейчас актуальны звонки, связанные с льготами для участников СВО. До этого обращались в основном по теме ошибочной мобилизации.