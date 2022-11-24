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Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI

Омбудсмен Свердловской области призывает не звонить военным в окопы

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к семьям граждан, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Она призвала их не звонить мужчинам, когда те находятся при выполнении боевых задач.

Татьяна Мерзлякова призывает не звонить военным на территорию специальной военной операции ВС РФ на Украине для того, чтобы не раскрывать позиции войск.

Если ребятам звонят там, где нельзя звонить, то это однозначно вызывает огонь на себя, — сообщила Татьяна Мерзлякова в эфире канала ОТВ.

Представитель народа просит друзей и близких военнослужащих отправлять вызовы тогда, когда мужчины смогут ответить. Мерзлякова напоминает, что военным нужно звонить на тот номер, сим-карта которого находится в кнопочном мобильном. Также она предлагает сообщать любую информацию, связанную с частичной мобилизацией, по телефону 8-800-101-91-11 для обеспечения безопасности военных.

12 тысяч раз задавали вопросы по частичной мобилизации свердловскому омбудсмену
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Ранее омбудсмен в Свердловской области рассказала, что с начала работы горячей линии в приемную поступило более 12 тысяч обращений. Сейчас актуальны звонки, связанные с льготами для участников СВО. До этого обращались в основном по теме ошибочной мобилизации.

#Свердловская область#Общество#Военные#Звонки#Омбудсмен#Татьяна Мерзлякова#Анна Варнакина#Операция на Украине
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