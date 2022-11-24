Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»

Представитель народа просит друзей и близких военнослужащих отправлять вызовы тогда, когда мужчины смогут ответить. Мерзлякова напоминает, что военным нужно звонить на тот номер, сим-карта которого находится в кнопочном мобильном. Также она предлагает сообщать любую информацию, связанную с частичной мобилизацией, по телефону 8-800-101-91-11 для обеспечения безопасности военных.