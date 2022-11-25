Названы финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

Те участники, кого включили в шорт-лист, смогут претендовать на награду второго сезона. Всего было отобрано 77 кейсов по основным маркетинговым дисциплинам. Об этом пишет rg.ru.
В ходе отбора жюри предстояло оценить бизнес-эффективность креативных идей в кейсах участников, которые представляли авторитетные агентства, рекламные холдинги и технологические площадки. В их числе Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК «Родная Речь»), Diversity, DPG Russia, emg и др.
Состав жюри был сформирован из представителей СМИ и известных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, “Sибирская коллекция”, Х5 Group, YOTA, “Балтика”, “ВкусВилл”, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк.
Итоги Perspectum Awards 2022 будут объявлены 29 ноября на официальном сайте мероприятия, а также на индустриальном контент-портале ADPASS.
Perspectum Awards - это основные направления в маркетинге, оригинальные решения и лучшие практики от участников рынка. Целью конкурса является трансляция ценности креативного маркетинга в рамках всей индустрии для развития бизнеса клиентов.
Официальный информационный партнер премии - холдинг 1MI.