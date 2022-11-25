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Названы финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

Сегодня, 16:31
По итогам судейства конкурса, которое окончилось на этой неделе, члены жюри Perspectum Awards определились с выбором кейсов, претендующих на профессиональную награду в сфере маркетинговых услуг, демонстрирующих высокий уровень мастерства и отвечающих основным тенденциям рынка.

Те участники, кого включили в шорт-лист, смогут претендовать на награду второго сезона. Всего было отобрано 77 кейсов по основным маркетинговым дисциплинам. Об этом пишет rg.ru.

В ходе отбора жюри предстояло оценить бизнес-эффективность креативных идей в кейсах участников, которые представляли авторитетные агентства, рекламные холдинги и технологические площадки. В их числе Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК «Родная Речь»), Diversity, DPG Russia, emg и др.

Состав жюри был сформирован из представителей СМИ и известных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, “Sибирская коллекция”, Х5 Group, YOTA, “Балтика”, “ВкусВилл”, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк. 

Итоги Perspectum Awards 2022 будут объявлены 29 ноября на официальном сайте мероприятия, а также на индустриальном контент-портале ADPASS

Perspectum Awards - это основные направления в маркетинге, оригинальные решения и лучшие практики от участников рынка. Целью конкурса является трансляция ценности креативного маркетинга в рамках всей индустрии для развития бизнеса клиентов.

Официальный информационный партнер премии - холдинг 1MI. 

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