В Москве подведены итоги Первого Российского винодельческого форума

В форуме участвовали свыше 1700 человек: отраслевые профессионалы, представители торговли и СМИ, рестораторы и блогеры. Около 150 спикеров стали участниками 43-х сессий, мастер-классов и презентаций. Федеральный медиахолдинг 1MI выступил в качестве официального информационного партнера Первого Российского винодельческого форума, пишет newsnn.ru.
Зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко стала участницей пленарного заседания на тему «Виноделие России: новая орбита». Советник главы российского государства Антон Кобяков заявил, что по результатам работы Первого Российского винодельческого форума запланировано обобщение всех инициатив, с которыми выступили представители профессионального сообщества. Таким образом станет возможным эффективное решение актуальных проблем отрасли.
Из заявления председателя правления ФСРО "Ассоциация виноградарей и виноделов России" Дмитрия Киселева следует, что Российский винодельческий форум решено сделать ежегодным.
«Москва является крупнейшим потребителем вина среди всех регионов России. АВВР всего год, и очень символично, что мы подвели итоги первого года таким ярким событием - Первым Российским винодельческим форумом, - сообщил Киселев. - Благодарю председателя оргкомитета форума - вице-премьера Викторию Абрамченко - и Фонд Росконгресс за качественную подготовку и проведение важнейшего винного мероприятия страны».
Спикеры сошлись в следующем мнении: на сегодняшний день виноделие – наиболее динамично развивающийся сектор отечественной сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на текущее крайне непростое положение дел в геополитике, отечественное виноделие отличается огромным потенциалом для экспорта, особенно в КНР.
Руководитель Роскачества Максим Протасов проинформировал об итогах пятого по счету ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». Он уточнил, что в 2022 году эксперты профильного ведомства провели исследование не менее 500 образцов красных и белых вин, изготовленных только из винограда, который был выращен в России.