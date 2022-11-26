В Москве подведены итоги Первого Российского винодельческого форума

Руководитель Роскачества Максим Протасов проинформировал об итогах пятого по счету ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». Он уточнил, что в 2022 году эксперты профильного ведомства провели исследование не менее 500 образцов красных и белых вин, изготовленных только из винограда, который был выращен в России.