В Краснодаре жители стали чаще покупать средства с магнием при раздражительности

Магний также поступает в организм с продуктами питания. Например, крупы, хлеб, какао и орехи могут дать до 50% от суточной потребности в этом элементе. Много его в капусте, петрушке, репчатом луке. Следует отметить, что избыток магния не вреден для человека, но если есть проблемы с печенью, то могут наблюдаться артериальная гипотония, сонливость и другие проявления.