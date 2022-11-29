В Краснодаре жители стали чаще покупать средства с магнием при раздражительности

Эксперты сообщают, что магний действует на функцию сердца, нервно-мышечную возбудимость, и регулирует углеводный распад. Помимо этого его употребляют в комплексе с витамином В6, как средство от стресса, пишет kubnews.ru.
Специалисты маркетплейса сообщили, что самым большим спросом пользуется жидкая форма “Магне В6”, которую можно давать детям. Также популярны большие упаковки таблеток, которых хватает надолго. В топе продаж - магнийсодержащие препараты под брендами “Реневал” и “Солгар”.
Кандидат медицинских наук Елена Гордеева отметила, что препараты магния необходимы тем, кто страдает сахарным диабетом, атеросклерозом и ещё рядом заболеваний. Помимо этого, его принимают те, кто занимается тяжёлым физическим трудом, недосыпает. Также его желательно принимать людям в состоянии хронического стресса. Наконец, магний нужен организму в период созревания и интенсивного роста.
Магний также поступает в организм с продуктами питания. Например, крупы, хлеб, какао и орехи могут дать до 50% от суточной потребности в этом элементе. Много его в капусте, петрушке, репчатом луке. Следует отметить, что избыток магния не вреден для человека, но если есть проблемы с печенью, то могут наблюдаться артериальная гипотония, сонливость и другие проявления.