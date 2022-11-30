Буцаев: Биржа ВМР начала работу на сайте РЭО

По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев объяснил, что площадка находится на новом домене. Контрагентам предлагается использовать Биржу ВМР по данному адресу. Буцаев рассказал о функционале ЭТП. Во-первых, в нем есть полезный раздел “Помощь“, где размещены материалы, касающиеся регистрации, авторизации и заполнения карточки предприятия. Также предлагается чат поддержки для всех, у кого появятся вопросы по работе ресурса. В разделе “Торги“ можно воспользоваться подсказками для корректного подписания документов. Кроме того, можно проконсультироваться у эксперта РЭО, направив заявку через специальную форму. Форма обратной связи рассчитана на сбор и обработку замечаний клиентов. Функционал площадки разработан с целью усиления эффективности и повышения удобства работы на ней.