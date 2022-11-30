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Posted 30 ноября 2022,, 17:11

Published 30 ноября 2022,, 17:11

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Буцаев: Биржа ВМР начала работу на сайте РЭО

30 ноября 2022, 17:11
Электронная торговая площадка (ЭТП), созданная для купли-продажи вторичного сырья, работает на домене etp.reo.ru. С начала работы площадки на ней прошли регистрацию свыше 250 участников отрасли. Об особенностях биржи представители РЭО рассказали на презентации в сентябре 2022 года.

По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев объяснил, что площадка находится на новом домене. Контрагентам предлагается использовать Биржу ВМР по данному адресу. Буцаев рассказал о функционале ЭТП. Во-первых, в нем есть полезный раздел “Помощь“, где размещены материалы, касающиеся регистрации, авторизации и заполнения карточки предприятия. Также предлагается чат поддержки для всех, у кого появятся вопросы по работе ресурса. В разделе “Торги“ можно воспользоваться подсказками для корректного подписания документов. Кроме того, можно проконсультироваться у эксперта РЭО, направив заявку через специальную форму. Форма обратной связи рассчитана на сбор и обработку замечаний клиентов. Функционал площадки разработан с целью усиления эффективности и повышения удобства работы на ней.

Кроме описанных выше функций, ресурс предоставляет широкий спектр возможностей для размещения лотов. Справочники РЭО помогут создать лоты на покупку-продажу вторсырья или услуг по утилизации. Их можно фильтровать по видам сделки, разделам, группам, расстоянию, сумме, геолокации.

По информации РЭО, более 50% участников Биржи ВМР ‑ это утилизаторы (43,1%) и заготовители (16,52%), товаропроизводители и импортеры ‑ 29,3%, объекты обработки и региональные операторы ‑ 6,03%, прочие представители отрасли ‑ 5,22%.

Спецификой площадки является проведение верификации утилизаторов, которые планируют на ней разместиться, в реестре ЕФГИС УОИТ. Информация о каждой сделке с ними направляется в данную систему. В реестре утилизаторы проходят подтверждение данных о своих мощностях. Скрупулезный отбор участников Биржи ВМР помогает достичь прозрачного и контролируемого исполнения расширенной ответственности производителей (РОП), вывести в легальное поле переработку отходов, вести аналитику отрасли, в частности ценообразования. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

#Ольга Земскова
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