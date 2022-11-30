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О возможных проблемах печати паспортов из-за нехватки принтеров заявили в МВД РФ

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI
В связи с дефицитом матричных принтеров на российском рынке в стране могут возникнуть сложности с печатью новых паспортов. Об этом рассказал начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД РФ Юрий Войнов.

По словам Войнова, в России матричные принтеры не производятся. Учитывая новые санкции, отметил чиновник, теоретически становится невозможным приобрести новую технику. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.

По словам Войнова, МВД готово приобрести технику у российских производителей, которые способны разработать ее в соответствии с требованиями.

До того, как были введены санкции и приостановлены поставки матричных принтеров, техника закупалась у японских компаний Epson и OKI и итальянской Olivetti, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления развития управляемых услуг Softline Леонида Маркова. По данным издания, проблемы с печатью документов могут начаться уже через год.

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#Общество#Санкции#Закупка#Принтер#Паспорт#Документ#Ирина Кирилова
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