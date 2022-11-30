О возможных проблемах печати паспортов из-за нехватки принтеров заявили в МВД РФ

По словам Войнова, в России матричные принтеры не производятся. Учитывая новые санкции, отметил чиновник, теоретически становится невозможным приобрести новую технику. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.
По словам Войнова, МВД готово приобрести технику у российских производителей, которые способны разработать ее в соответствии с требованиями.
До того, как были введены санкции и приостановлены поставки матричных принтеров, техника закупалась у японских компаний Epson и OKI и итальянской Olivetti, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления развития управляемых услуг Softline Леонида Маркова. По данным издания, проблемы с печатью документов могут начаться уже через год.