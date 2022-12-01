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Глава Подмосковья Воробьев поможет решить проблемы, озвученные женами участников СВО

Сегодня, 10:00
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с женами офицеров воинской части воздушно-десантной дивизии, продолжающих выполнять боевые задачи в рамках спецоперации.

В ходе неформальной встречи руководитель региона констатировал, что в военном городке успешно удалось решить целый ряд важных вопросов. Воробьев заверил в том, что в дальнейшем все бытовые проблемы будут решаться так же оперативно, пишет newizv.ru.

Находящаяся в декретном отпуске жена офицера Екатерина занимается рукоделием. Она вручила Воробьеву символический подарок в виде броши с буквой Z, выполненной в цветах георгиевской ленточкой.

«Все наши мужья просили вам передать слова благодарности за поддержку», - сообщила Екатерина.

Евгения, которая воспитывает маленькую дочь, выступила организатором сбора помощи, включая и финансовую, для тех бойцов, которые воюют на передовой. Они регулярно получают продукты питания и одежду.

По словам Анны, в военном городке произошло за последнее время много позитивных перемен: завершены работы в сфере ЖКХ и по благоустройству, обеспечено освещение, отремонтированы лифты и игровая площадка для детей.

Жены офицеров попросили главу Подмосковья помочь Наро-Фоминской областной больнице открыть собственную лабораторию. Женщины посетовали на то, что пациенты вынуждены долго ждать результатов анализов. Воробьев заявил, что в ближайшее время намерен дать ряд поручений, чтобы этот вопрос тщательно проработали.

Жены российских бойцов также обратились к губернатору с просьбой о содействии ускорению ремонтных работ в спортклубе при гарнизоне. Дети военнослужащих мечтают о тренировках.

Поступила также жалоба на невозможность получить льготу по оплате «коммуналки». Проблема заключается в несовпадении адресов прописки с адресами проживания, а на основании документов о социальном найме льготу не предоставляют. Из заявления главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ следует, что этот вопрос в кратчайшие сроки будет проработан с участием сотрудников органов соцзащиты.

 

#Светлана Павлова
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