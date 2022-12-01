Глава Подмосковья Воробьев поможет решить проблемы, озвученные женами участников СВО

Поступила также жалоба на невозможность получить льготу по оплате «коммуналки». Проблема заключается в несовпадении адресов прописки с адресами проживания, а на основании документов о социальном найме льготу не предоставляют. Из заявления главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ следует, что этот вопрос в кратчайшие сроки будет проработан с участием сотрудников органов соцзащиты.