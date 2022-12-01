Жителям Свердловской области доступен сервис выдачи онлайн-кредитов в ПСБ

Теперь посетители Сравни могут воспользоваться сервисом подбора кредитных продуктов и сразу заполнить заявку на кредит, авторизовавшись через портал «Госуслуг» на сайте маркетплейса. Посетителю открывается личный кабинет, где в течение нескольких минут он получает предварительный ответ от банка. После этого заемщик выбирает удобную дату встречи с представителем маркетплейса для проведения идентификации.