О травле ребенка в детском саду заявила жительница поселка под Сысертью

В результате мама решила лично узнать, почему воспитатели так относятся к ее ребенку. Она устроилась в детский сад. После этого мальчик практически перестал ходить на больничные. Потом ребенок стал жаловаться на избиения со стороны воспитателя. По словам матери, она с ней побеседовала и все прекратилось. Однако издевательства начались со стороны сменщицы.