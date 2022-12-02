О травле ребенка в детском саду заявила жительница поселка под Сысертью

Конфликт у матери с воспитателями детского сада начался, когда ребенку было два года. Воспитателям, по ее словам, не нравилось, что сын слишком шустрый. Сначала, рассказывает женщина, ее ребенка начали высаживать на больничный без симптомов. Врачи признаков болезни не обнаруживали, а позднее стали писать в справках, что ребенок здоров.
В результате мама решила лично узнать, почему воспитатели так относятся к ее ребенку. Она устроилась в детский сад. После этого мальчик практически перестал ходить на больничные. Потом ребенок стал жаловаться на избиения со стороны воспитателя. По словам матери, она с ней побеседовала и все прекратилось. Однако издевательства начались со стороны сменщицы.
В один из дней, рассказывает женщина, сын пришел домой и сказал, что во время укладывания спать его били и душили подушкой. Женщина написала жалобу заведующей. Ранее, по словам матери, сын жаловался, что ему разбили губу. Однако обращения в полицию ничего не дали.
Мы обратились за помощью к психологам. Выяснилось, что у ребенка психологическая травма. Сейчас работаем над ее устранением, но какой прок, если он будет приходить в садик и воспитывать там его будут эти же люди? — отмечает женщина.
После начала проверок в садике, добавляет мама мальчика, две сотрудницы ушли на больничный и пробыли там около месяца. После этого по собственному желанию они уволились, пишет ЕАН.
Заведующая детским садом заявила, что в последнее время действительно уволились два сотрудника. В отношении них велись дисциплинарные проверки по заявлению мамы четырехлетнего ребенка. В ходе проверки работник не представил объяснений. Администрация детского сада, по словам заведующей, сама обратилась в полицию и прокуратуру.
В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что по данному факту проводится проверка.