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Воспитательница ударила ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге

Сегодня, 07:24
Фото: 1MI
В том же частном детском саду в Екатеринбурге, где воспитательница ударила девочку двух лет, случился аналогичный случай.

Воспитанники спокойно занимались тем, что делали поделки, как в один момент пришла воспитательница и сказала: «Ты можешь сидеть или нет?» После этого женщина ударила одного из детей, тот начал плакать. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи опубликовал «Четвертый канал». Представители СМИ говорят о том, что после случившегося ребенка перевели в другой детский сад, а воспитательница продолжила трудиться в дошкольном учреждении.

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Ранее, в конце ноября, стало известно о том, что в том же элитном детском саду девушка ударила по голове двухлетнюю девочку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование.

#Екатеринбург#Детский сад#Дети#Избиение#Избиение ребенка#Происшествия#Анна Варнакина
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