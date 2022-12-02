Воспитательница ударила ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге

Воспитанники спокойно занимались тем, что делали поделки, как в один момент пришла воспитательница и сказала: «Ты можешь сидеть или нет?» После этого женщина ударила одного из детей, тот начал плакать. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи опубликовал «Четвертый канал». Представители СМИ говорят о том, что после случившегося ребенка перевели в другой детский сад, а воспитательница продолжила трудиться в дошкольном учреждении.