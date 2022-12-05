Подведены итоги II Конгресса молодых ученых в Сочи

Издание newsnn.ru пишет, что конгресс стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Он объединил молодых ученых, предпринимателей, представителей государственных корпораций, победителей конкурсов грантов, студентов и учеников школ. Участниками мероприятий, проводимых в рамках деловой программы конгресса, стали порядка четырех тысяч человек, в том числе тысяча девятьсот слушателей вузов и свыше пятисот сотрудников научно-исследовательских институтов.