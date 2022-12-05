Подведены итоги II Конгресса молодых ученых в Сочи

Издание newsnn.ru пишет, что конгресс стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Он объединил молодых ученых, предпринимателей, представителей государственных корпораций, победителей конкурсов грантов, студентов и учеников школ. Участниками мероприятий, проводимых в рамках деловой программы конгресса, стали порядка четырех тысяч человек, в том числе тысяча девятьсот слушателей вузов и свыше пятисот сотрудников научно-исследовательских институтов.
Главное мероприятие конгресса - встреча участников с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсудили инициативы по развитию науки и технологий, программы поддержки молодых ученых, вопросы перехода к новому технологическому укладу и интеграции новых территорий в российскую научную семью.
По словам главы государства Владимира Путина, конгресс является востребованным мероприятием, поскольку молодое поколение всегда смотрит в будущее. По его словам, у молодежи вся жизнь впереди, а молодые ученые нацелены на карьеру в выбранной отрасли.
Также в рамках встречи участников с президентом РФ прошло обсуждение подготовки кадров. Путин отметил, что работа в данном направлении должна быть системной. Отдельно обсудили проведение Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что наука не является обособленной отраслью и не существует самостоятельно, в интегрирована в общественные процессы, является инструментом решения главных проблем социума.