TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Подведены итоги II Конгресса молодых ученых в Сочи

Сегодня, 14:59
Фото: https://docs.google.com/document/d/1s67IvbEH8vLWM0tf3S0HRqnQZMpn8p434RvPIdAQM9M/edit
В Сочи с первого по третье декабря прошел II Конгресс молодых ученых. Площадкой для его проведения стал парк науки и искусства “Сириус”. Деловая программа конгресса включала 152 мероприятия. Организатором выступил Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер.

Издание  newsnn.ru пишет, что конгресс стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Он объединил молодых ученых, предпринимателей, представителей государственных корпораций, победителей конкурсов грантов, студентов и учеников школ. Участниками мероприятий, проводимых в рамках деловой программы конгресса, стали порядка четырех тысяч человек, в том числе тысяча девятьсот слушателей вузов и свыше пятисот сотрудников научно-исследовательских институтов. 

 

Главное мероприятие конгресса - встреча участников с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсудили инициативы по развитию науки и технологий, программы поддержки молодых ученых, вопросы перехода к новому технологическому укладу и интеграции новых территорий в российскую научную семью. 

 

По словам главы государства Владимира Путина, конгресс является востребованным мероприятием, поскольку молодое поколение всегда смотрит в будущее. По его словам, у молодежи вся жизнь впереди, а молодые ученые нацелены на карьеру в выбранной отрасли.

 

Также в рамках встречи участников с президентом РФ прошло обсуждение подготовки кадров. Путин отметил, что работа в данном направлении должна быть системной. Отдельно обсудили проведение Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

 

Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что наука не является обособленной отраслью и не существует самостоятельно, в интегрирована в общественные процессы, является инструментом решения главных проблем социума.

Подпишитесь
Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО
Сегодня, 09:27
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере
Сегодня, 09:25
«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных в дезертирстве из Ирбита
Сегодня, 08:04
Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
2 декабря 11:57
Кадровый дефицит появился в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
2 декабря 07:38
С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
Сегодня, 09:37