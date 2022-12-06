Гендиректор ППК «РЭО» рассказал об обращении с ТКО

«Чистота начинается с нас самих», — убежден Буцаев. По его мнению молодые экологи вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей России станут приверженцами осознанного потребления и начнут бережно относиться к природе. РЭО намерен поддерживать и впредь проекты и различные начинания, направленные на решение экологических вопросов, в том числе одного из самых важных — утилизации ТКО и снижения объемов их захоронения. Подобные инициативы уже реализуются, они направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России.