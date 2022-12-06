Гендиректор ППК «РЭО» рассказал об обращении с ТКО

Руководитель компании ответил на вопросы участников фестиваля и совместно с ними ознакомился с играми, мастер-классами и лекциями, что подготовлены при участии РЭО.
Денис Буцаев считает, молодежь России интересуется вопросами экологии и состояния окружающего мира. Большинство молодых людей доказали увлеченность темой переработки отходов, продемонстрировав, как посредством несложных инструментов дать им вторую жизнь.
«Чистота начинается с нас самих», — убежден Буцаев. По его мнению молодые экологи вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей России станут приверженцами осознанного потребления и начнут бережно относиться к природе. РЭО намерен поддерживать и впредь проекты и различные начинания, направленные на решение экологических вопросов, в том числе одного из самых важных — утилизации ТКО и снижения объемов их захоронения. Подобные инициативы уже реализуются, они направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России.
С целью экопросвещения РЭО организовал мастер-классы по созданию шоперов, бумаги из макулатуры, сумок из остатков трикотажа. Желающие имели возможность повысить свою экологическую культуру с помощью игры «ЭкоАктивити».
Помимо этого РЭО организовал лекции об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».