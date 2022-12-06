Нападающий сборной Франции Жиру признался, что ему сложно играть против англичан

Игрок считает, что сборной Франции необходимо быть физически подготовленной к матчу с англичанами, так как подопечные Гарета Саутгейта обладают мощной обороной в лице Джона Стоунза и Гарри Магуайр. Несмотря на опасения, 36-летний нападающий уверен в победе своей сборной при условии качественной коллективной игры.