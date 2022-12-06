TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Нападающий сборной Франции Жиру признался, что ему сложно играть против англичан

Сегодня, 20:53
Фото: pxhere.com
Французский форвард «Милана» Оливье Жиру охарактеризовал игру сборной Англии в преддверии четвертьфинала чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французскую прессу.  

 

Игрок считает, что сборной Франции необходимо быть физически подготовленной к матчу с англичанами, так как подопечные Гарета Саутгейта обладают мощной обороной в лице Джона Стоунза и Гарри Магуайр. Несмотря на опасения, 36-летний нападающий уверен в победе своей сборной при условии качественной коллективной игры.  

 

Напомним, что матч 1/4 финала мундиаля между национальными команда Англии и Франции пройдет 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт».

 

Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Вчера, 15:23
Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
Сегодня, 12:30
Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд
Сегодня, 11:16
На гауптвахту начали сажать мобилизованных в Елани
Сегодня, 07:34
Свердловчане стали чаще восстанавливать авто вместо покупки нового транспорта
Сегодня, 10:13
Где купить новогодний подарок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:57