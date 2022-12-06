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Posted 6 декабря 2022,, 14:05

Published 6 декабря 2022,, 14:05

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

РЭО: На территории Башкирии появятся новые комплексы по обращению с ТКО

6 декабря 2022, 14:05
К концу 2024 года в Башкирии введут в эксплуатацию сразу 3 комплекса по обращению с ТКО. РЭО готов обеспечить 95% от необходимых инвестиций. Деньги поступят от размещения облигаций Российского экологического оператора.

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев недавно был в Башкирии с рабочим визитом. Он встретился с премьер-министром республики Андреем Назаровым для обсуждения проекта, сообщает 360tv.ru.

Буцаев отметил, что в основе всех трёх проектов будут концессионные соглашения, их должны подписать в январе следующего года. Общая мощность объектов по утилизации составит примерно 300 000 тонн в год, а обрабатываться будут 700 000 тонн. Совокупный объём инвестиций во все три проекта составляет 9,9 млрд рублей, 9,4 млрд будет готов предоставить Российский экологический оператор. Строительство начнётся в следующем году и закончится до конца 2024-го.  

Объекты расположатся в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах Башкирии. Оснащаться они будут современным российским оборудованием. С его помощью будут выполнены запланированные в национальном проекте “Экология” показатели, согласно которым уже в 2030 году 100% образующихся в стране отходов необходимо обрабатывать. Также в нацпроекте говорится, что объём направляемых на полигоны ТКО должен быть снижен на 50%. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла". 

На встрече Буцаева и Назарова обсуждался ещё один проект по утилизации промышленного, сельскохозяйственного и строительного мусора. Его также реализуют в рамках перехода Российской Федерации к экономике замкнутого цикла. 

 

 

#Общество#Марина Колодкина
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