РЭО: На территории Башкирии появятся новые комплексы по обращению с ТКО

Буцаев отметил, что в основе всех трёх проектов будут концессионные соглашения, их должны подписать в январе следующего года. Общая мощность объектов по утилизации составит примерно 300 000 тонн в год, а обрабатываться будут 700 000 тонн. Совокупный объём инвестиций во все три проекта составляет 9,9 млрд рублей, 9,4 млрд будет готов предоставить Российский экологический оператор. Строительство начнётся в следующем году и закончится до конца 2024-го.