РЭО: На территории Башкирии появятся новые комплексы по обращению с ТКО

Posted 6 декабря 2022,, 14:05
Published 6 декабря 2022,, 14:05
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев недавно был в Башкирии с рабочим визитом. Он встретился с премьер-министром республики Андреем Назаровым для обсуждения проекта, сообщает 360tv.ru.
Буцаев отметил, что в основе всех трёх проектов будут концессионные соглашения, их должны подписать в январе следующего года. Общая мощность объектов по утилизации составит примерно 300 000 тонн в год, а обрабатываться будут 700 000 тонн. Совокупный объём инвестиций во все три проекта составляет 9,9 млрд рублей, 9,4 млрд будет готов предоставить Российский экологический оператор. Строительство начнётся в следующем году и закончится до конца 2024-го.
Объекты расположатся в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах Башкирии. Оснащаться они будут современным российским оборудованием. С его помощью будут выполнены запланированные в национальном проекте “Экология” показатели, согласно которым уже в 2030 году 100% образующихся в стране отходов необходимо обрабатывать. Также в нацпроекте говорится, что объём направляемых на полигоны ТКО должен быть снижен на 50%. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".
На встрече Буцаева и Назарова обсуждался ещё один проект по утилизации промышленного, сельскохозяйственного и строительного мусора. Его также реализуют в рамках перехода Российской Федерации к экономике замкнутого цикла.