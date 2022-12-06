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С погибшим в зоне СВО Михаилом Артюгиным простились в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:16
Фото: 1MI
В церемонии прощания с погибшим в ходе проведения специальной военной операции жителем Нижнего Тагила принял участие глава города Владислав Пинаев.

Михаил Артюгин встретил свое 35-летие 6 ноября на Донбассе, где выполнял боевые задачи в рамках специальной военной операции. Как рассказала сообществу социальной сети Вконтакте «ЧП Нижний Тагил» родственница Михаила, он отправился в зону СВО добровольцем. 21 ноября семье тагильчанина сообщили о его гибели.

Он был очень хорошим, добрым и отзывчивым человеком. Всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждался, — говорится в сообщении группы в соцсети.
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Известно, что в прощальной церемонии принял участие глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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