С погибшим в зоне СВО Михаилом Артюгиным простились в Нижнем Тагиле

Михаил Артюгин встретил свое 35-летие 6 ноября на Донбассе, где выполнял боевые задачи в рамках специальной военной операции. Как рассказала сообществу социальной сети Вконтакте «ЧП Нижний Тагил» родственница Михаила, он отправился в зону СВО добровольцем. 21 ноября семье тагильчанина сообщили о его гибели.