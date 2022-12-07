Рыбная отрасль ждёт заседания согласительной комиссии по законопроекту об квотах

До указанного выше события пройдет заседание согласительной комиссии. Она превратится в площадку по сотрудничеству членов Совета Федерации, парламентариев и региональных чиновников по доработке резонансного документа. Об этом информирует kp.ru.
По словам специалистов, именно от итогов грядущего заседания будет зависеть будущее рыбной отрасли и семи прибрежных регионов России.
Проект закона о втором этапе инвестиционных квот предусматривает передачу инвесторам 24% квот на добычу дальневосточной сельди и минтая. Взамен инвесторы должны строить корабли на отечественных верфях или береговые комплексы по рыбопереработке. Половину квот на вылов краба и 100% на моллюсков выставят на аукционы.
Заводы, которые за собственный счет провели модернизацию инфраструктуры, приобрели или обновили суда, тем самым уже прошли первый этап программы и инвестировали в региональные социальные проекты. Договоры с этими предприятиями заключили до 2033 года.
Если спорный законопроект примут без поправок, такой подход может привести к банкротству мелких и средних предприятий. Банки столкнутся с просрочками по кредитам. В субъектах РФ вырастут показатели безработицы и снизятся налоговые поступления, говорят эксперты.
Депутаты нижней палаты парламента 27 октября в первом чтении поддержали законопроект об инвестквотах в версии его авторов. При этом политики всех фракций пришли к единогласному мнению, что документ необходимо серьезно доработать. Для этих целей парламентарии решили собрать особую согласительную комиссию. Ее члены должны объединить позиции депутатов, сенаторов и регионов.
Члены Совфеда, региональных законодательных собраний, парламентарии от СРЗП, ЛДПР, «Единой России», партии «Новые люди» направили свои идеи в комиссию. Поправки от КПРФ внесет профильный комитет.
Изменения предполагают отсрочку строительства кораблей, перенос крабовых аукционов и отмену аукционов на квоты на моллюсков. Кроме того, политики заявили о необходимости снять обязательства об обязательной закладке судов вместе с береговым заводом и донаделении участников I этапа дополнительным ресурсом.
Сейчас участники согласительной комиссии должны выбрать, какие поправки ответственный комитет Госдумы внесет в текст документа. Данное решение предстоит принять на итоговом заседании. Его дата пока неизвестна.