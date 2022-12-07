Рыбная отрасль ждёт заседания согласительной комиссии по законопроекту об квотах

Депутаты нижней палаты парламента 27 октября в первом чтении поддержали законопроект об инвестквотах в версии его авторов. При этом политики всех фракций пришли к единогласному мнению, что документ необходимо серьезно доработать. Для этих целей парламентарии решили собрать особую согласительную комиссию. Ее члены должны объединить позиции депутатов, сенаторов и регионов.