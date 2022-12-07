TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Страховщики проинформировали свыше 75 млн граждан о диспансеризации в 2022 году

Сегодня, 18:46
Фото: piqsels.com
С января по октябрь текущего года страховые медорганизации уведомили 75 млн россиян о возможности пройти диспансеризацию. Об этом во время конференции "Медицина и качество - 2022" сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, за 10 месяцев из более чем 75 млн оповещённых диспансеризацию смогли пройти 41 млн граждан. Глава ФОМС назвал этот показатель “очень хорошим”. Также он заявил, что на будущий год у фонда ещё более амбициозные планы, пишет ТАСС.

В ФОМС рассказали, что за 9 месяцев 2022 года от граждан в фонды ОМС поступило около 4 млн обращений, из которых 07% (27 000) оказались жалобами на медицинскую помощь. Все они были рассмотрены, и 17 300 обращений признали обоснованными. Удовлетворить их удалось без суда.

Баланин подчеркнул, что в фонде по ряду направлений наблюдается снижение количества жалоб. Единственное направление, которое показало рост по жалобам в текущем году, – это организация работы медструктур.

Подпишитесь
Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
Вчера, 12:30
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
5 декабря 15:23
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Сегодня, 11:05
Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:49
Ход ремонта Демидовской поликлиники проверил мэр Нижнего Тагила
Сегодня, 07:22
Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации
Сегодня, 04:53