Страховщики проинформировали свыше 75 млн граждан о диспансеризации в 2022 году

По его словам, за 10 месяцев из более чем 75 млн оповещённых диспансеризацию смогли пройти 41 млн граждан. Глава ФОМС назвал этот показатель “очень хорошим”. Также он заявил, что на будущий год у фонда ещё более амбициозные планы, пишет ТАСС.
В ФОМС рассказали, что за 9 месяцев 2022 года от граждан в фонды ОМС поступило около 4 млн обращений, из которых 07% (27 000) оказались жалобами на медицинскую помощь. Все они были рассмотрены, и 17 300 обращений признали обоснованными. Удовлетворить их удалось без суда.
Баланин подчеркнул, что в фонде по ряду направлений наблюдается снижение количества жалоб. Единственное направление, которое показало рост по жалобам в текущем году, – это организация работы медструктур.