Страховщики проинформировали свыше 75 млн граждан о диспансеризации в 2022 году

В ФОМС рассказали, что за 9 месяцев 2022 года от граждан в фонды ОМС поступило около 4 млн обращений, из которых 07% (27 000) оказались жалобами на медицинскую помощь. Все они были рассмотрены, и 17 300 обращений признали обоснованными. Удовлетворить их удалось без суда.