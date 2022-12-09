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«Синергия» передает новеллы о героях спецоперации в школы

Сегодня, 14:44
Фото: пресс-служба Университета «Синергия»
Во все школы России передадут графические новеллы о героях специальной военной операции (СВО) на Украине. Истории нарисованы студентами факультета анимации университета «Синергия». Проект разработан вместе с Российским обществом «Знание».

Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, новеллы о героях СВО получили школы Москвы, Волжского и Луганска, пишет inkazan.ru.

Авторы новелл нарисовали истории о том, как армия РФ без ведения боевых действий взяла под свой контроль Чернобыльскую АЭС, как военнослужащие обеспечили эвакуацию жителей Волновахи и Мариуполя, а также о том, что одному бойцу под силу подбить сразу восемь БТР противника и удержать важную высоту. Настоящие подвиги совершили: Дмитрий Литвинов, Дамир Исламов, Андрей Фроленков, Дамир Гилемханов, Максим Концов, Владимир Жога, Виктор Дудин и другие бойцы ВС РФ.

Каждая графическая новелла имеет QR-код, ведущий на интернет-портал героиспецоперации.рф. На этом сайте можно найти подробную информацию обо всех героях. Иллюстрированные истории их боевых подвигов может скачать каждый. Их можно использовать в качестве учебных пособий на уроках истории и на классных часах, а также для самостоятельного изучения школьниками.

Новеллы созданы лучшими студентами и педагогами «Синергии». За основу они брали реальные фотоснимки, а при их отсутствии рисовали изображения, отталкиваясь от рассказов очевидцев. Учащиеся университета и преподаватели работали в течение полугода в свободное время.

«Мы с радостью согласились в этом участвовать. Это как комиксы про супергероев, только не выдуманных, а реальных, — подчеркнула студентка Вероника Арнаутова. — То, что сейчас происходит, — это большая веха в новейшей истории. И наше поколение пишет эту историю, от нас зависит, как мы ее расскажем».

Факультет анимации университета «Синергия» и Российское общество «Знание» реализуют проект при содействии Минпросвещения и Минобороны РФ. Первые новеллы о подвигах героев СВО широкая аудитория увидела 4 ноября в Музее Отечественной войны 1812 года на торжественной церемонии открытия выставки «Знание о героях». 

#Ольга Земскова
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