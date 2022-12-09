«Синергия» передает новеллы о героях спецоперации в школы

«Мы с радостью согласились в этом участвовать. Это как комиксы про супергероев, только не выдуманных, а реальных, — подчеркнула студентка Вероника Арнаутова. — То, что сейчас происходит, — это большая веха в новейшей истории. И наше поколение пишет эту историю, от нас зависит, как мы ее расскажем».