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С Днем Конституции поздравил жителей Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Сегодня, 09:22
Фото: личная страница Владислава Пинаева Вконтакте
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан с Днем Конституции РФ. Он пожелал всем жителям города успехов, счастья и любви.

Пинаев называет 12 декабря 1993 года, когда была принята Конституция, началом новой вехой в новейшей истории России. По его словам, главный закон страны вобрал в себя многовековой исторический опыт страны. Он предназначен для сохранения многонационального народа России.

Ее статьи провозглашают интересы каждого гражданина, в полной мере раскрывают главные задачи государства, защищают семейные ценности, обеспечивают политическую, экономическую и социальную стабильность, целостность и неприкосновенность территории, — говорит Владислав Пинаев.

Соблюдение статей документа является залогом устойчивого развития страны, укрепления ее безопасности и роста благосостояния.

Пусть этот день всегда будет символом сильной и процветающей страны и объединяет нас в искренней любви к Родине, стремлении делать все возможное для ее процветания. Желаю всем тагильчанам здоровья, счастья, успехов в жизни и труде! — завершил свое поздравление Владислав Пинаев.
#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Конституция#Поздравление#Праздник#Ирина Кирилова
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