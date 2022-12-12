С Днем Конституции поздравил жителей Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Пинаев называет 12 декабря 1993 года, когда была принята Конституция, началом новой вехой в новейшей истории России. По его словам, главный закон страны вобрал в себя многовековой исторический опыт страны. Он предназначен для сохранения многонационального народа России.
Ее статьи провозглашают интересы каждого гражданина, в полной мере раскрывают главные задачи государства, защищают семейные ценности, обеспечивают политическую, экономическую и социальную стабильность, целостность и неприкосновенность территории, — говорит Владислав Пинаев.
Соблюдение статей документа является залогом устойчивого развития страны, укрепления ее безопасности и роста благосостояния.
Пусть этот день всегда будет символом сильной и процветающей страны и объединяет нас в искренней любви к Родине, стремлении делать все возможное для ее процветания. Желаю всем тагильчанам здоровья, счастья, успехов в жизни и труде! — завершил свое поздравление Владислав Пинаев.