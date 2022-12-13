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Итоги дня в Тагиле: в бюджет внесут изменения, а жительница отдала мошенникам 4 млн

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
В бюджет Нижнего Тагила внесут изменения, а жительница отдала мошенникам 4 млн рублей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 13 декабря.

В бюджет Нижнего Тагила внесут изменения из-за предстоящего капитального ремонта школы № 32. Работы начнутся в январе 2023 года и должны будут завершиться за год.

Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32
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В Нижнем Тагиле состоится фестиваль «Новогодний ТОС». Участвовать могут и инициативные горожане. В рамках конкурса нужно будет представить новогоднее оформление придомовых территорий, индивидуальных жилых домов.

Лучшее новогоднее оформление выберут среди ТОС в Нижнем Тагиле
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В гордуме Нижнего Тагила 13 декабря предложили кандидатуры двух депутатов, которые войдут в состав градостроительного совета при администрации города. Это спикер думы Вадим Раудштейн и вице-спикер Алексей Балыбердин. 

Депутаты Нижнего Тагила войдут в градостроительный совет при мэрии
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С 20 декабря стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила увеличится до 24 рублей. Изначально перевозчики просили РЭК повысить тарифы до 26 рублей, но получили отказ.

Стала известна дата увеличения стоимости проезда в автобусах Нижнего Тагила
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Четыре миллиона рублей отдала тагильчанка лже-следователю и «сотруднику банка». Один миллион она достала из своей «копилки», а еще три миллиона взяла в кредит.

«Следователю» поверила жительница Нижнего Тагила и лишилась 4 миллионов рублей
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