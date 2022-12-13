В бюджет Нижнего Тагила внесут изменения из-за предстоящего капитального ремонта школы № 32. Работы начнутся в январе 2023 года и должны будут завершиться за год.
В Нижнем Тагиле состоится фестиваль «Новогодний ТОС». Участвовать могут и инициативные горожане. В рамках конкурса нужно будет представить новогоднее оформление придомовых территорий, индивидуальных жилых домов.
В гордуме Нижнего Тагила 13 декабря предложили кандидатуры двух депутатов, которые войдут в состав градостроительного совета при администрации города. Это спикер думы Вадим Раудштейн и вице-спикер Алексей Балыбердин.
С 20 декабря стоимость проезда в автобусах Нижнего Тагила увеличится до 24 рублей. Изначально перевозчики просили РЭК повысить тарифы до 26 рублей, но получили отказ.
Четыре миллиона рублей отдала тагильчанка лже-следователю и «сотруднику банка». Один миллион она достала из своей «копилки», а еще три миллиона взяла в кредит.