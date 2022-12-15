Мэр Екатеринбурга планирует обсудить установку символов Z и V на здании администрации

Недавно TagilCity.ru стало известно о том, что в социальных сетях распространяется петиция с требованием к градоначальнику Екатеринбурга Алексею Орлову установить символические латинские буквы на здание администрации перед Новым годом с целью поддержки участников спецоперации. По состоянию на 14 декабря кампания набрала почти 2000 подписей. Сегодня, 15 декабря, число подписей увеличилось до 2188.