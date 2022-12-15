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Мэр Екатеринбурга планирует обсудить установку символов Z и V на здании администрации

Сегодня, 06:37
Фото: 1MI

Депутат ГД поддержала петицию об установке символов СВО на мэрии Екатеринбурга

Депутат Госдумы Жанна Рябцева поддержала инициативу об установке светящихся символов специальной военной операции ВС РФ на Украине (Z и V) на здание мэрии Екатеринбурга и рассказала, что градоначальник Алексей Орлов готов к встрече с инициативными гражданами.

Екатеринбуржец Артур С. обратился к народной избраннице с просьбой поддержать инициативу об установке светящихся символов СВО на здание городской администрации. Депутат сообщила, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов готов встретиться с авторами петиции и неравнодушными гражданами для обсуждения вопроса.

Контакты свои напишите, Вас ждут на встречу с Главой города, — ответила законотворец Жанна Рябцева.

Недавно TagilCity.ru стало известно о том, что в социальных сетях распространяется петиция с требованием к градоначальнику Екатеринбурга Алексею Орлову установить символические латинские буквы на здание администрации перед Новым годом с целью поддержки участников спецоперации. По состоянию на 14 декабря кампания набрала почти 2000 подписей. Сегодня, 15 декабря, число подписей увеличилось до 2188.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Госдума#Спецоперация#Петиция#Символ#Алексей Орлов#Депутат
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