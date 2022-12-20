Во главе рейтинга лучших работодателей в госсекторе оказалась Москва

Ключевым направлением его деятельности является подготовка и реализация программ развития разработчиков технологических продуктов, а также содействие внедрению в Москве технологических инноваций.
Информационное издание rbc.ru сообщает, что в общем рейтинге работодателей принимали участие крупные отечественные компании из списка РБК 500. Рейтинг по представителям госсектора в этом году составлялся впервые. Аналитики брали в расчет такие параметры, как надежность компании, возможности для обучения и карьерного роста, деловая репутация, социальная ответственность. Так, организации-участники благотворительных акций и экомероприятий пользовались большим спросом среди соискателей.
Государственная сфера интересна тем, что предоставляет возможность участвовать в крупных социальных проектах. В этом году работодатели из госсектора стали более востребованы. Об этом заявил соавтор рейтинга Сергей Хитров, который возглавляет аналитическую группу «РБК Исследования рынков».
Хитров обратил внимание на кратное увеличение спроса на вакансии в госсекторе. Причиной этого аналитик считает внутреннюю трансформацию госучреждений. Эти организации стремятся работать оперативно, гибко, минимизируя бюрократию, которая всегда была характерна для данного сегмента. Московские учреждения являются хорошим тому примером.
Аналогичной позиции придерживается заместитель директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин.
Он считает, что уже совсем скоро государство может составить достойную конкуренцию на рынке труда для IT-специалистов. Госпредприятиям нужно создать привлекательные для таких профессионалов условия, как это делают IT-компании и крупные частные организации.
На HR-форуме РБК в 2022 году руководитель бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая назвала моменты, которые привлекают соискателей в государственном секторе. В их число входят: надежность карьеры, возможность вырасти профессионально, стабильность компании и гарантии занятости в условиях неопределенности. Все эти параметры являются не менее значимыми, чем предлагаемая зарплата.