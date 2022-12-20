Во главе рейтинга лучших работодателей в госсекторе оказалась Москва

Информационное издание rbc.ru сообщает, что в общем рейтинге работодателей принимали участие крупные отечественные компании из списка РБК 500. Рейтинг по представителям госсектора в этом году составлялся впервые. Аналитики брали в расчет такие параметры, как надежность компании, возможности для обучения и карьерного роста, деловая репутация, социальная ответственность. Так, организации-участники благотворительных акций и экомероприятий пользовались большим спросом среди соискателей.