В ФОМС рассказали, как получить медпомощь в любом регионе РФ

В фонде сообщили, что штриховой код – это уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде, которую присваивают информации о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ). Как пишет newsnn.ru, правом получить полис ОМС наделяются все российские граждане со дня регистрации рождения. Исключение составляют военнослужащие и приравненные к ним. Полис вправе получить и иностранцы, люди без гражданства на время проживания в РФ после регистрации в соответствующих органах, а также беженцы, вынужденные переселенцы, граждане из стран ЕАЭС.