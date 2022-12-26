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В ФОМС рассказали, как получить медпомощь в любом регионе РФ

Сегодня, 15:49
Фото: 1MI
С 1 декабря в Российской Федерации оформляют цифровые полисы ОМС в виде индивидуального штрихкода. О полисах ОМС и новых возможностях получения медпомощи в любом субъекте России рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

В фонде сообщили, что штриховой код – это уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде, которую присваивают информации о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ). Как пишет newsnn.ru, правом получить полис ОМС наделяются все российские граждане со дня регистрации рождения. Исключение составляют военнослужащие и приравненные к ним. Полис вправе получить и иностранцы, люди без гражданства на время проживания в РФ после регистрации в соответствующих органах, а также беженцы, вынужденные переселенцы, граждане из стран ЕАЭС.

На основании введения цифрового полиса появились новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Информация о застрахованных теперь базируется в ЕРЗ. Это исключает дублирование данных, облегчает процедуру оформления документов, ускоряет обмен сведениями между всеми участниками системы ОМС.

Если человек застрахован в системе обязательного медицинского страхования и имеет бумажный или пластиковый полис, значит, в ЕРЗ уже создан его цифровой полис. Оформить его нужно будет лишь тем, кто получает полис ОМС в первый раз, например при получении гражданства РФ.

С 1 декабря текущего года все новорожденные в автоматическом режиме вносятся в ЕРЗ на основании свидетельства о рождении, которое выдали органы ЗАГС. Однако страховую организацию для ребенка родители обязаны выбирать самостоятельно. Что касается ранее полученных полисов ОМС, бумажных и пластиковых, их больше не будут выдавать, но действие выданных продолжится, и менять их не потребуется.

Полис ОМС является для российских граждан бессрочным. Его номер также остается неизменным. Если меняются персональные данные, человеку нужно известить страховую медорганизацию об изменении в течение одного месяца со дня, когда произошли данные изменения.

Цифровой полис обязательного медицинского страхования можно оформить на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в личном кабинете и затем сохранить на электронном устройстве, например на смартфоне. А также можно получить его в формате выписки из ЕРЗ с данными полиса и штрихкодом, которую предоставляют по запросу в страховой медицинской организации.

 

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