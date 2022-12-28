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Личность умершего на скамейке мужчины установлена в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
Погибший человек, чей труп обнаружили на скамейке у школы № 49 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, оказался 56-летним местным жителем.

В его смерти не обнаружили следов криминала, об этом редакции TagilCity.ru сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина 1966 года рождения, местный житель, не криминал в итоге. Данных по наличию алкоголя в крови погибшего пока нет, проходит экспертиза, — добавил Шульга.
«Зрелище ужасное»: труп обнаружили на остановке у школы № 49 в Нижнем Тагиле
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Напомним, вечером 27 декабря местные жители обнаружили на остановке вблизи школы № 49 (на перекрестке Балакинская-Гвардейская) тело человека. Рядом с умершим стоял рюкзак.

#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Смерть#Проверка#Труп#Тагилстроевский район
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