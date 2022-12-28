Личность умершего на скамейке мужчины установлена в Нижнем Тагиле

В его смерти не обнаружили следов криминала, об этом редакции TagilCity.ru сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Свердловской области.
Мужчина 1966 года рождения, местный житель, не криминал в итоге. Данных по наличию алкоголя в крови погибшего пока нет, проходит экспертиза, — добавил Шульга.
Напомним, вечером 27 декабря местные жители обнаружили на остановке вблизи школы № 49 (на перекрестке Балакинская-Гвардейская) тело человека. Рядом с умершим стоял рюкзак.