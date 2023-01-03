Глава правительства Мишустин встретился с руководителем ФОМС Ильей Баланиным

Глава Правительства России Михаил Мишустин встретился с главой Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным, который сказал, что в Донецке, Луганске, а также Запорожской и Херсонской областях система ОМС полностью заработает с будущего года.

Застрахованные лица будут получать помощь врачей и в этих субъектах, и в любых других российских регионах, заверил Баланин. Он добавил, что соответствующая помощь будет оплачиваться деньгами Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом информирует kommersant.ru. Кроме того, власти утвердили существенные инвестиции в реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования и обеспечение безостановочной работы государственных медицинских учреждений. Премьер-министр назвал сумму финансирования. Она превысит 2,9 триллиона рублей. Правительство будет и впредь вкладывать средства в уникальные методы лечения. Их россияне смогут получить в федеральных клиниках. Получение такой помощи при наличии медицинских показаний является важнейшим направлением работы. Процесс существенно упростится, заверил глава правительства. Баланин сказал, что бюджет ФОМС исполнят в размере 2,8 триллиона рублей, из них 2,4 триллиона направят в территориальные фонды. Субъектам выделили 58 миллиардов рублей из резервного фонда кабмина на выплаты медикам. Объем профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации в 2023 - 2025 годах увеличат. На это в наступившем году направят свыше одного триллиона рублей.