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Глава правительства Мишустин встретился с руководителем ФОМС Ильей Баланиным

Сегодня, 16:25
Фото: government.ru
Глава Правительства России Михаил Мишустин встретился с главой Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным, который сказал, что в Донецке, Луганске, а также Запорожской и Херсонской областях система ОМС полностью заработает с будущего года.

Застрахованные лица будут получать помощь врачей и в этих субъектах, и в любых других российских регионах, заверил Баланин.

Он добавил, что соответствующая помощь будет оплачиваться деньгами Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом информирует kommersant.ru.

Кроме того, власти утвердили существенные инвестиции в реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования и обеспечение безостановочной работы государственных медицинских учреждений. Премьер-министр назвал сумму финансирования. Она превысит 2,9 триллиона рублей.

Правительство будет и впредь вкладывать средства в уникальные методы лечения. Их россияне смогут получить в федеральных клиниках. Получение такой помощи при наличии медицинских показаний является важнейшим направлением работы. Процесс существенно упростится, заверил глава правительства.

Баланин сказал, что бюджет ФОМС исполнят в размере 2,8 триллиона рублей, из них 2,4 триллиона направят в территориальные фонды. Субъектам выделили 58 миллиардов рублей из резервного фонда кабмина на выплаты медикам.

Объем профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации в 2023 - 2025 годах увеличат. На это в наступившем году направят свыше одного триллиона рублей.

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