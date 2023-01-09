Владимир Путин ввел дополнительные социальные гарантии для участников спецоперации

Погибшие участники военного конфликта, имеющие специальные звания полиции и проходившие службу в войсках национальной гвардии с 24 февраля, будут обеспечены соответствующими льготами. Сотрудники ФСБ, поддерживающие коллег из теробороны ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года, наделяются такими же правами. Семьям или военным выплатят 3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов — при гибели. Аналогичная ситуация с добровольцами, воевавшими за ДНР и ЛНР с 2014 года, следует из указа президента.