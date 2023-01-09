Владимир Путин ввел дополнительные социальные гарантии для участников спецоперации

Погибшие участники военного конфликта, имеющие специальные звания полиции и проходившие службу в войсках национальной гвардии с 24 февраля, будут обеспечены соответствующими льготами. Сотрудники ФСБ, поддерживающие коллег из теробороны ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года, наделяются такими же правами. Семьям или военным выплатят 3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов — при гибели. Аналогичная ситуация с добровольцами, воевавшими за ДНР и ЛНР с 2014 года, следует из указа президента.
Также сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания полиции и участвующим в СВО, при начислении льготных пенсий зачтут 1 день службы на Украине и территории новых субъектов РФ за 2. Если контуженый или раненый военнослужащий находился на постоянном лечении в медучреждении, месяц нахождения в больнице также рассчитают за 2.
Указ вступил в силу 31 декабря — в день его подписания. Финансирование обеспечит правительство России. Разовая выплата не будет учитываться при назначении других мер социальной поддержки.
Ранее стало известно, что главнокомандующий войсками РФ поручил гражданским больницам принимать раненых бойцов и семьи погибших защитников Донбасса в режиме «одного окна».