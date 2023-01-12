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Семье сгоревших заживо детей из Камышлова выплатят пособие на погребение

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
Родителям троих детей, которые скончались во время пожара в частном доме в Камышлове, выплатят 2 вида пособий: как погорельцам и на погребение.

Перед тем, как назначить единовременную выплату, сотрудники ответственных служб вынесут заключение по каждому члену семьи. Если выяснится, что оба родителя не имеют места работы, соцзащита выплатит деньги на погребение. О том, что семья получит средства из госбюджета, рассказал изданию Ура.ру замначальника управления социальной политики № 8 Иван Боровиков.

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Если эксперты выяснят, что жилплощадь получила повреждения из-за огня, жильцам выплатят примерно 5 000 рублей. В случае, когда жилой дом был полностью уничтожен пламенем, полагается другая сумма — 8 000 рублей. Камышловский ГО также имеет в наличии маневренный жилой фонд, из которого погорельцам выделят место для временного проживания.

Трое детей сгорели заживо во время пожара в частном доме в Камышлове
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#Анна Варнакина#Экономика#Камышлов#Дети#Пожар#Погибшие
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