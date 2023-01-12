Семье сгоревших заживо детей из Камышлова выплатят пособие на погребение

Перед тем, как назначить единовременную выплату, сотрудники ответственных служб вынесут заключение по каждому члену семьи. Если выяснится, что оба родителя не имеют места работы, соцзащита выплатит деньги на погребение. О том, что семья получит средства из госбюджета, рассказал изданию Ура.ру замначальника управления социальной политики № 8 Иван Боровиков.
Если эксперты выяснят, что жилплощадь получила повреждения из-за огня, жильцам выплатят примерно 5 000 рублей. В случае, когда жилой дом был полностью уничтожен пламенем, полагается другая сумма — 8 000 рублей. Камышловский ГО также имеет в наличии маневренный жилой фонд, из которого погорельцам выделят место для временного проживания.