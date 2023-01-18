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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Погибшего на СВО жителя Нижнего Тагила похоронят с воинскими почестями

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Тело погибшего на СВО Данила Сергеева доставлено в Нижний Тагил. 26-летнего молодого человека похоронят с воинскими почестями на Аллее Славы.

Прощание с молодым человеком состоится 19 января, сообщил TagilCity.ru осведомленный источник. Изначально точная дата похорон не была назначена, так как родственники не были уверены, что тело погибшего будет доставлено в срок.

На церемонии прощания будет почетный караул, оркестр, а также ее посетят представители администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 26-летний Данил Сергеев скончался 30 декабря 2022 года. Гибель случилась в городе Кременная. Причиной стало то, что блиндаж, в котором находился военный, накрыло миной. По словам знакомых Данила, он был добрым, неравнодушным и простым.

В накрытом миной блиндаже погиб 26-летний житель Нижнего Тагила
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