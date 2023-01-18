Погибшего на СВО жителя Нижнего Тагила похоронят с воинскими почестями

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Прощание с молодым человеком состоится 19 января, сообщил TagilCity.ru осведомленный источник. Изначально точная дата похорон не была назначена, так как родственники не были уверены, что тело погибшего будет доставлено в срок.
На церемонии прощания будет почетный караул, оркестр, а также ее посетят представители администрации Нижнего Тагила.
Напомним, 26-летний Данил Сергеев скончался 30 декабря 2022 года. Гибель случилась в городе Кременная. Причиной стало то, что блиндаж, в котором находился военный, накрыло миной. По словам знакомых Данила, он был добрым, неравнодушным и простым.