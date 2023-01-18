В России подписан первый офсетный договор с МСП-поставщиком

Поставщиком-инвестором стало ООО «Сорб Инжиниринг». В рамках договора оно планирует произвести 100 тысяч транспондеров для оплаты проезда на платных участках дорог, а также 10 тысяч держателей для них. Поставки будут вестись с мая этого года, предполагается выпуск трех партий товара. Об этом информирует tass.ru.