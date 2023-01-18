TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В России подписан первый офсетный договор с МСП-поставщиком

Сегодня, 08:34
Фото: pxhere.com
ООО «Автодор – Платные Дороги» (группа «Автодор») при участии Корпорации МСП подписало офсетный договор на производство транспондеров. Сделка такого рода стала первой в России. Контракт был заключен на сумму 120,3 миллиона рублей.

Поставщиком-инвестором стало ООО «Сорб Инжиниринг». В рамках договора оно планирует произвести 100 тысяч транспондеров для оплаты проезда на платных участках дорог, а также 10 тысяч держателей для них. Поставки будут вестись с мая этого года, предполагается выпуск трех партий товара. Об этом информирует tass.ru.

Первый зампред Правительства России Андрей Белоусов назвал офсетный договор дорожной картой, в нем прописаны необходимые для выполнения МСП-поставщиком этапы по развитию собственного производства. Выполнение этих шагов позволит ему рассчитывать на стабильный спрос на производимую продукцию в течение нескольких лет.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода. Кроме того, каждый этап договора подразумевает сопровождение специалистами корпорации. Заказчик определяет спрос, а корпорация занимается поиском поставщиков и оказанием им финансовой поддержки.

ООО «Сорб Инжиниринг» намерено вложить в выпуск транспондеров и допэлементов к ним как минимум 50 миллионов рублей. Предприятие заработает в Зеленоградском округе Москвы. Кредитование на льготных условиях и независимую гарантию на сумму 50 миллионов рублей обеспечит МСП Банк.

Председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал планируемый запуск производства транспондеров значимым этапом развития опорной системы скоростных платных трасс и развития субъектов МСП. На сегодняшний день в пользовании автомобилистов примерно 3,5 миллиона транспондеров. И их число будет только увеличиваться. Так, в этом году прирост новых платных участков дорог, по прогнозам, будет составлять более 800 километров.

По договору МСП-поставщик обязуется выполнить ряд обязательств,  гарантирующих выполнение им определенных условий в обозначенные в договоре сроки. При организации производства он должен будет проводить опытно-конструкторские работы и испытания, закупку оборудования, его монтаж и пусконаладку, валидацию оборудования и производства.

Подпишитесь
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
Сегодня, 05:21
Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма
Вчера, 12:12
138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы
Вчера, 16:15
Купель для крещенских купаний готова в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:57
В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам
Вчера, 07:30
Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:07