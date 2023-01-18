В России подписан первый офсетный договор с МСП-поставщиком

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Поставщиком-инвестором стало ООО «Сорб Инжиниринг». В рамках договора оно планирует произвести 100 тысяч транспондеров для оплаты проезда на платных участках дорог, а также 10 тысяч держателей для них. Поставки будут вестись с мая этого года, предполагается выпуск трех партий товара. Об этом информирует tass.ru.
Первый зампред Правительства России Андрей Белоусов назвал офсетный договор дорожной картой, в нем прописаны необходимые для выполнения МСП-поставщиком этапы по развитию собственного производства. Выполнение этих шагов позволит ему рассчитывать на стабильный спрос на производимую продукцию в течение нескольких лет.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода. Кроме того, каждый этап договора подразумевает сопровождение специалистами корпорации. Заказчик определяет спрос, а корпорация занимается поиском поставщиков и оказанием им финансовой поддержки.
ООО «Сорб Инжиниринг» намерено вложить в выпуск транспондеров и допэлементов к ним как минимум 50 миллионов рублей. Предприятие заработает в Зеленоградском округе Москвы. Кредитование на льготных условиях и независимую гарантию на сумму 50 миллионов рублей обеспечит МСП Банк.
Председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал планируемый запуск производства транспондеров значимым этапом развития опорной системы скоростных платных трасс и развития субъектов МСП. На сегодняшний день в пользовании автомобилистов примерно 3,5 миллиона транспондеров. И их число будет только увеличиваться. Так, в этом году прирост новых платных участков дорог, по прогнозам, будет составлять более 800 километров.
По договору МСП-поставщик обязуется выполнить ряд обязательств, гарантирующих выполнение им определенных условий в обозначенные в договоре сроки. При организации производства он должен будет проводить опытно-конструкторские работы и испытания, закупку оборудования, его монтаж и пусконаладку, валидацию оборудования и производства.