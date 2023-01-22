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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Семье погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Камышлова отказали в похоронах с почестями

Сегодня, 09:59
Фото: Алена Мещерякова
Родным погибшего в ходе СВО Савкина Ивана администрация Камышлова отказала в похоронах с почестями. Сам молодой человек погиб еще в конце нояюря 2022 года. Родственникам о гибели сообщили только 14 января 2023 года.

Прощание с молодым человеком прошло 17 января 2023 года в поселке городского типа Пышма, сообщила мама Ивана на своей странице в социальных сетях. Она поблагодарила Пышминскую и Ощепковскую администрацию, а также тех, кто помог с организацией похорон.

Ситуацию прокомментировал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, он не был в курсе того, что случилось. Он заявил, что в ситуации будет разбираться.

В официальном аккаунте пресс-службы ЧВК также сообщаются подробности гибели Ивана.

Фото: Алена Мещерякова

Молодой человек в составе специального взвода принимал участие в штурме зданий в Бахмуте. В какой-то момент взвод был остановлен пулеметным расчетом. Огонь велся постоянно, что лишило бойцов возможности попасть во двор объекта.

Иван под прикрытием смог пробраться во двор, не останавливаясь он забежал на второй этаж здания, где столкнулся с бойцами ВСУ. Он смог их обезвредить. Далее он уничтожил остальных врагов. При дальнейшем штурме бригада подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате которого Иван получил смертельные ранения.

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