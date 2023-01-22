Семье погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Камышлова отказали в похоронах с почестями

Иван под прикрытием смог пробраться во двор, не останавливаясь он забежал на второй этаж здания, где столкнулся с бойцами ВСУ. Он смог их обезвредить. Далее он уничтожил остальных врагов. При дальнейшем штурме бригада подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате которого Иван получил смертельные ранения.