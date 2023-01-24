Стало известно количество американских биолабораторий на Украине

Как пишет телеканал 360tv.ru, с ссылкой на «Известия», Яровая отметила, что точное количество биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, которые действовали на территории Украины, назвать невозможно. Решение о проведении парламентского расследования работы американских биолабораторий было принято в марте прошлого года. На расследование комиссии отвели год, по истечении которого будет составлен отчет и направлен главе РФ Владимиру Путину.