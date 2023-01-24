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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Стало известно количество американских биолабораторий на Украине

Сегодня, 08:06
Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая рассказала, что специальная парламентская комиссия установила на территории Украины минимум пятьдесят биологических лабораторий США.

Как пишет телеканал 360tv.ru, с ссылкой на «Известия», Яровая отметила, что точное количество биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, которые действовали на территории Украины, назвать невозможно. Решение о проведении парламентского расследования работы американских биолабораторий было принято в марте прошлого года. На расследование комиссии отвели год, по истечении которого будет составлен отчет и направлен главе РФ Владимиру Путину.



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