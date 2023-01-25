Кто такой Евтушенков Владимир Петрович

У Евтушенкова две квалификации – инженера-технолога и экономиста. Образование он получал в столичных университетах. Первым стал МХТИ (сейчас РХТУ) – из него Владимир выпустился в 1973-м. На достигнутом он останавливаться не хотел и в 1980-м получил диплом самого престижного вуза страны – МГУ.