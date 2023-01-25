Кто такой Евтушенков Владимир Петрович

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
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Сейчас он принял решение сосредоточиться на социальных инициативах.
В 1948-м под Смоленском в небольшой деревушке Каменщине появился на свет Владимир Евтушенков. Его родители были тружениками сельскохозяйственной сферы. Отец управлял предприятием по производству молочной продукции, мама была дояркой.
У Евтушенкова две квалификации – инженера-технолога и экономиста. Образование он получал в столичных университетах. Первым стал МХТИ (сейчас РХТУ) – из него Владимир выпустился в 1973-м. На достигнутом он останавливаться не хотел и в 1980-м получил диплом самого престижного вуза страны – МГУ.
Евтушенков всегда вел активную научную деятельность, получил степень доктора в области экономических наук.
Свой трудовой путь Евтушенков начинал на заводе им. Свердлова. За пару лет он здорово продвинулся по карьерной лестнице – с простого мастера вырос до начальника по участка.
В 1975-м предприниматель устроился в столичное химическое предприятие, где его карьера началась с позиции директора цеха. Спустя несколько лет будущий глава и основатель «Системы» внедрил инновационное решение, которое позволило увеличить эффективность работы завода. За это он получил повышение и занял пост главного инженера, заместителя директора НПО «Полимербыт».
Инвестиционная финансовая корпорация «Система» стала ведущим бизнес-проектом Евтушенкова Владимира. Основана она была в 1993-м, сегодня является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений России. Портфельные активы АФК «Система» работают в пятнадцати экономических гражданских секторах.
Ключевые сферы деятельности – высокие технологии, телекоммуникации, фармацевтика, медицина, лесная промышленность, сельское хозяйство. Входят в состав диверсифицированной бизнес-структуры активы из секторов девелопмпента, Е-коммерции, отельного бизнеса.
Владимир Евтушенков всегда уделял внимание социальной ответственности. В 2004-м он создал благотворительный фонд, на данный момент поддерживает инициативы и проекты в разных регионах России. В 2020-м в рамках акции #СтранаБезВируса медики получили поддержку на сумму около 1.7 млрд руб.